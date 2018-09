Pribljubljeni pevec si je z drogami že kopal prerani grob

Ne le paparaci, tudi policijski fotografi so ga dobili pred objektiv.

V telesu je imel toliko sranja, da sem vsak večer mislil, da se zjutraj ne bo zbudil.

instagram Scooterja je vsak večer skrbelo, da ga bo naslednje jutro našel mrtvega.

guliver/X17ONLINE.COM Zdaj je zdrav in srečen z zaročenko Hailey.

2 leti je drvel po poti samouničevanja.

Skoraj tako ekspresno hitro, kot se je iz običajnega najstnika spremenil v svetovno zvezdo, se je peveciz pridnega fanta prelevil v slabega, in to so mediji zagrabili in z njegovimi izpadi in izbruhi pridno polnili naslovnice. Pretep s paparacem, zamujanje na koncert, zapletanje v sosedske spore, divje hišne zabave, policijske preiskave, med katerimi so pri Bieberju našli prepovedane substance, ter divjanje z avtomobilom pod vplivom alkohola in trave. Vse to v slabih dveh letih! Zdaj 24-letni zvezdnik je tako globoko zabredel pri 20 letih.»Mislil sem, da bo umrl. V telesu je imel toliko sranja, da sem vsak večer mislil, da se naslednje jutro ne bo več prebudil,« je resnico zdaj razkril njegov menedžerBrskanje tabloidnih novinarjev po zasebnosti zvezdnikov razkrije le delček resnice. In čeprav je bilo vsem jasno, da je bila nenadna slava in z njo pritekajoči denar preveč za mladega Kanadčana, verjetno nihče ni vedel, kako na robu je v resnici stal.»Bilo je obdobje, ko ni bilo večera, ko me zanj ne bi skrbelo. Vsako noč sem šel v posteljo v strahu, da ga bomo izgubili. Bil sem skoraj prepričan, da bo umrl,« pripoveduje Scooter o tistem peklenskem obdobju v letih 2013 in 2014. »Tedaj sem mu poskušal prepovedati, da bi delal. Želel sem, da bi si od glasbene industrije vzel malce predaha, saj sem v tem videl njegovo rešitev. Le tako bi se namreč lahko osredotočil nase in svoje zdravje. A se je le drl name. Hotel je še naprej ustvarjati glasbo in hoditi na turneje, čeprav ga je s tem povezani življenjski slog ubijal.«Scooter je prepričan, da so tudi mediji sokrivi za pevčevo samouničevalnost. »Je izjemen mlad moški, ki živi izjemno življenje, zato se od njega zahteva več kot od njegovih vrstnikov. Prav to ga je pahnilo v spiralo samouničevanja.«Njegovi poskusi, da Justina spravi na pravo pot, niso padli na plodna tla. A zvezdnik si je življenje vendar znova sestavil. »Mislim, da se je zavestno odločil, da se spremeni. Skoraj dve leti sem se zaman trudil, nato pa se je nekega jutra zbudil in mi dejal, da ne želi biti več moški, kakršen je postal. A niso ga bile le besede. Globoko se je zazrl vase, sprejel je odgovornost za vse, kar je storil, in se spravil v red. Začel je živeti zdravo.« In danes je srečnejši kot kdaj prej, vsaj deloma tudi zaradi, v kateri je našel ljubezen in svojo bodočo nevesto.