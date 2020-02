Pri Schumacherjevih umazano perilo perejo prek družbenih omrežij

V Goriških brdih je grozdje nedavno trgal tudi slavni Ralf Schumacher. FOTO: Damijan Simčič

insta nekdaj veljala za srečen par, a ta pravljica se je končala že davno. Na sodišču sta se prepirala zaradi premoženja, pa tudi zaradi skrbništva nad sinom. Čeprav so pred kratkim mnogi namigovali, da sta nekdanja manekenka in voznik formule 1 vnovič par, kot kaže, ni tako, piše Bild.Na družbenem omrežju instagram je Cora (43) delila članek, da njen nekdanji mož dolguje denar in je v sodnem sporu z nekim gostincem. Za zadevo skrbi njegov odvetnik. Ob tej objavi je zapisala: »Ja, žal predobro poznam odvetnika!« Pri tem pa dodala ključnik: nič več besed ni potrebnih.Nekdanji mož Ralf se je odzval na njeno objavo s komentarjem, ki ga je kasneje izbrisal: »Brez panike. Krasno, da uživaš v člankih, ki jih piše tvoja prijateljica.« Ni mu ostala dolžna: »Kaj lahko naredim za požgano zemljo, k si jo pustil za sabo?! In kaj naj naredim, da bi Bunte poročal o tebi? Če delaš sranje, moraš za tem stati. Lahko pa spet pokličeš nad mene svojega brezvestnega odvetnika. Sem že navajena. Grdo, da mami svojega otroka škoduješ že vrsto let in da si ji vzel, kar je najpomembnejše v življenju.«Ralfov brat, s katerim sta včasih skupaj dirkala, je že vse od smučarske nesreče v Alpah leta 2014 prikovan na posteljo in skrit pred očmi javnosti.