Pretresljiva izpoved srbskega pevca: Gledal sem, kako ljudje umirajo

Darko Lazić je prvič spregovoril, kaj je preživljal v bolnišnici, kjer so zdravniki reševali njegovo življenje po hudi prometni nesreči 23. oktobra. V čustveni izpovedi je razkril, da se je bal za svoje življenje, ko je v bolnišnici gledal, kako ljudje okoli njega umirajo.



»Najbolj težko je bilo, ko sem ležal na intenzivni negi in gledal, kako ljudje poleg mene umirajo, tedaj sem se bal za svoje življenje. V ustih sem imel cevko, prav tako kot ljudje, ki niso preživeli. Imeli smo celo podobne poškodbe. Gledal sem jih, kako so eden za drugim umirali,« je Darko povedal za enega izmed srbskih časopisov. Vse je potrgal s sebe Trenutka, ko je zletel s ceste, se Darko ne spominja, ima pa travme, zaradi katerih ponoči ne spi: »Ne spominjam se trka, a sem po tem imel nočne more. Spomnim se, da sem imel neko noč slabe sanje in sem potrgal vse s sebe, cevke, igle, EKG. Veliko stvari se ne spomnim, ker so mi zdravniki dajali zdravila za lajšanje bolečin. Tako je tudi bolje,« meni.



Darko je bil po nesreči šest dni v umetni komi, kasneje je bil dvakrat operiran. »Ne spominjam se rad dni v bolnišnici, postanem nervozen. Tam sem psihično padel, bilo mi je zelo težko,« priznava.