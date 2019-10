Prerojena znana igralka: od drog do krsta v sveti reki

instagram Hvaležna je za čudovite spomine, ki jih je ustvarila v Izraelu. FOTO: instagram

Potovanje je bilo blagodejno za srce in dušo.

V svojem še mladem življenju, dopolnila jih je namreč komaj 27, jeizkusila že veliko duševnih stisk in bolečin, ki bi jo že večkrat skoraj pahnile čez rob. Nazadnje lani, ko ji je po nekaj letih treznega življenja močno spodrsnilo in bi lahko zaradi prevelikega odmerka mamil pristala v preranem grobu. A so jo reševalci, ki so jo našli brez zavesti, z bliskovitim odzivom v zadnjem trenutku rešili. In morebiti je bila to budnica, ki jo je pevka potrebovala, da obrne nov list. Nedavno je tudi v resnici začela povsem na novo, sveže, četudi le na simbolni ravni. S krstom v izraelski reki Jordan.Po Demi se pretaka ameriška in mehiška kri. No, tako je menila do nedavnega, a je po bolj poglobljenem raziskovanju svojega družinskega drevesa spoznala, da veje njenih prednikov segajo tudi na skoraj vse konce Evrope, od Skandinavije prek Irske in Anglije do Portugalske in Francije, čeprav jo je najbolj presenetilo odkritje, da ima po očetovi strani celo judovske prednike. »Vmeni je malce Judinje!« je dejala in sklenila oditi na romanje v sveto deželo svojih prednikov. A vendar se po Izraelu, kamor jo je spremljala mama, ni podala le kot turistka, pot se je prevesila v njeno duhovno popotovanje, na katerem se je, kot trdi, tako rekoč na novo rodila. »Sem ameriška pevka, ki so jo vzgajali kot kristjanko, imam pa tudi judovske prednike. Ko se mi je ponudila priložnost, da obiščem Izrael ter vidim kraje, o katerih sem prej le brala v Svetem pismu, sem to pograbila z obema rokama!« In od potovanja je dobila precej več, kot je pričakovala ali upala. »V tej deželi je nekaj čarobnega. Še nikoli nisem čutila tolikšne vseprisotne spiritualnosti, še nikoli se nisem čutila tako blizu Bogu,« kar se je še okrepilo, ko je skočila v reko Jordan in bila v njej krščena. »Krstili so me na kraju, kjer je bil krščen Jezus. Bila sem kot prerojena. To celotno potovanje je bilo kot naročeno za mojo dobrobit, blagodejno za srce in dušo.« In to se je zvezdnici videlo tudi na obrazu oziroma nasmehu.