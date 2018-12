Prepričana, da je Dianina teta

Ann je, tako trdi, polsestra Dianine mame.

Smo ista kri, a nočejo imeti z mano nobenega opravka. Ne razumem.

Našla se je Kalifornijčanka, ki je prepričana, da je teta pokojne princesepravi, da je nezakonska hči, četrtega barona Femroyskega, ki je bil Dianin dedek. Ann dolgo ni vedela, kdo je njen oče, zdaj pa je med rečmi, ki jih je za seboj pustila njena mama, umrla je leta 1995, našla pismo, v katerem jerazkrila, kdo je njen biološki oče.Med pismi je našla tudi mnogo ljubezenskih, v katerih jo je naslavljal z "moj cvet, moja ljubezen, moja Evelyn", vsa pa je podpisal skrivnostni MF, ki je po Anninem prepričanju prav Maurice, ki je bil v času afere poročen. Imel je brata dvojčka, ki je pokopan v New Yorku, in Ann je na sodišče že vložila zahtevek za izkop njegovih posmrtnih ostankov, da bi s pomočjo analize DNK dokazala, da med njimi obstajajo sorodstvene vezi.Ukrainetzeva se je rodila v Angliji in spominja se, da je družino vsak petek obiskal moški, za katerega je njena mama razložila, da je zavarovalni agent. A Ann je po njeni smrti odkrila tudi nekaj fotografij, na katerih je bil Maurice, in opazila neverjetno podobnost med njim in agentom. Ko je prebrala še mamino izpoved, je povezala niti in presenečena ugotovila, da je povezana z britansko kraljevo družino. Američanka je že nekajkrat poslušala stopiti v stik z Dianinim bratom, a neuspešno."Smo ista kri, a nočejo imeti z mano nobenega opravka. Ne razumem. Sprejeli so druge, ki so dokazali, da so njihovi sorodniki, mene pa zavračajo," je razočarana in upa, da ji bo sodišče dovolilo izkop posmrtnih ostankov njenega strica, saj je prepričana, da ob pozitivnem rezultatu DNK-testa nihče več ne bo mogel zavračati njene trditve.