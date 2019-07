Prepričan, da je bil v prejšnjem življenju Diana

David Campbell s sinom Billyjem FOTO: Instagram

Prijateljem s Škotske je podrobno opisal grad Balmoral, čeprav tam še nikoli ni bil. FOTO: Wikimedia Commons

Vse skupaj se je začelo, ko je nekdo moji ženi Lisi podaril voščilnico s podobo princese Diane.

Znani avstralski pevec ter televizijski voditeljje dvignil precej prahu s trditvijo, da je njegov štiriletni sin prepričan, da je bil v preteklem življenju princesa. Malimenda že leto in pol preseneča z izjavami, povezanimi z življenjem pokojne princese. Campbellu se je na začetku vse skupaj zdelo zabavno, misleč, da gre za neko fazo, ko malček ni in ni nehal, pa je zadevo vzel bolj resno ter ga začel preizkušati v poznavanju Dianinega življenja.»Začelo se je, ko je nekdo moji ženipodaril voščilnico s podobo princese Diane. Billy je bil takrat star dve leti, pokazal je na Dianino sliko in dejal, da je to on, ko je bil princesa,« se spominja David. Nedolgo zatem so starši ostali brez besed, ko je malček, ki ima sestro dvojčico in starejšega brata, vztrajal, da je imel, »ko je bil še princesa«, dva sinova.Ko so Campbellove obiskali prijatelji s Škotske, so onemeli tudi oni, saj jim je takrat triletni Billy natančno opisal grad Balmoral, kjer sicer še nikoli ni bil, britanski kraljevi pa tam radi preživljajo poletja. Njegovim staršem, ki se o kraljevi družini skoraj nikoli ne pogovarjajo, niti jih njihovo življenje ne zanima, se ni sanjalo, od kod bi sin lahko dobil vse te informacije, in ko pri štirih še vedno ni nehal pripovedovati zgodb o tem, kaj je počel, »ko je bil še princesa«, so ga začeli podrobneje spraševati o tem in raziskovati njegove trditve.Med drugim je povedal, da je imel brate in sestre, enemu od bratov pa da je bilo ime. Izkazalo se je, da je imela Diana brata Johna, ki pa je umrl leta 1960, eno leto pred njenim rojstvom. Ko mu je Lisa nedavno pokazala eno od Dianinih fotografij, je znova vztrajal, da je to on, ko je bil princesa, in nadaljeval: »Nato so nekega dne prišle sirene in nisem bil več princesa.«Ob tej izjavi sta oče in mama znova onemela, saj sta prepričana, da je deček govoril o tragični prometni nesreči, v kateri je leta 1997 Diana umrla.