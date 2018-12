FOTO: To so zvezdniki, ki so letos stali pred oltarjem

Dobro leto po zaroki sta se poročila. FOTO: arhiv Slovenskih novic

Ljubezen sta proslavila z zabavo z okoli 50 povabljenci. FOTO: Instagram, posnetek zaslona

REUTERS Princesa Eugenie in Jack Brooksbank med poročnim obredom. FOTO: Pool Reuters

Za poroko sta izbrala preprosti zlati rinki. FOTO: Instagram

WENN.COM Justin Bieber in Hailey Baldwin. FOTO: Wenn.com

Poroka, na kateri je kot svat nase opozoril Kanye West v nespodobnih čevljih. FOTO: Instagram

Medene tedne sta preživela na Maldivih. FOTO: Instagram, posnetek zaslona

Tommy Lee in Brittany sta se poročila kar v hotelskih kopalnih plaščih. FOTO: Instagram, posnetek zaslona

AP Sanjski dan za Harryja in Meghan. FOTO: Ben Birchhall, Ap

SEAN THORTON/WENN.COM Richard Gere in mlada Alejandra Silva. FOTO: Thorton, wenn.com

Najtežje pričakovana poroka je bila zagotovo britanska kraljeva poroka. Meseca maja je princpostal poročen gospod, ki se je poročil z zdaj že nekdanjo igralkoPred kratkim sta se decembra poročila filmski režiser(55) in njegova dvajset let mlajša zaročenka izraelska pevka in manekenka Ker ni želel velikega poročnega pompa , ljubljeni se je zavezal med precej intimno ceremonijo pred le okoli 20 najbližjimi prijatelji.Decembra se je poroke razveselila tudi ameriška filmska igralka(34), ki je v zakon skočila z indie pevcem(33). Nista si želela tradicionalne svatbe z velikansko množico svatov, ampak je poroka minila skrivnostno in v rožnatem.Slabih pet mesecev po kraljevi poroki leta sta se oktobra poročila Harryjeva sestrična, princesa. Večno zvestobo je obljubila dolgoletnemu izbrancu, poslovnežuSeptembra sta 46-letnain njen zaročenec 47-letni dahnila usodni da . Obred je bil popolnoma zasebne narave.Septembra je sprva z novico o zaroki, potem pa še s skrivnostno poroko presenetil pop zvezdnik(24). Poročil se je s tri leta mlajšo manekenko. Za zdaj sta se le civilno poročila, kmalu pa bosta sledila cerkvena poroka in slavje s prijatelji in z družino.Avgusta sta se poročilain njegova dolgoletna partnerica. Takrat je njuno poroko zasenčil, ki je na poroko prišel obut v preprostih natikačih.Poletje je obdobje za poroke. Takrat sta v zakonski jarem skočila tudi priljubljeni igralec(66) in tri desetletja mlajša. Spoznala sta se leta 2011, ko je zvezdnika prosila za avtogram.Meseca maja se je poročil divji roker z 31-letno izbranko. Vzela sta se v copatih in kopalnem plašču.Britanski princ Harry in nekdanja ameriška igralka Meghan Markle sta dahnila usodni da 19. maja. V kapeli svetega Jurija je na novo življenjsko pot mladi par pospremilo 600 svatov.V začetku pomladi se je še tretjič sprehodil do oltarja hollywoodski zvezdnik(68), veselo novico pa je skril pred javnostjo. Večno zvestobo je obljubil 35-letni Španki, s katero se je začel sestajati leta 2014. Par se bo prihodnjega leta razveselil tudi skupnega otroka.