Poslavljajo se od mlade manekenke, ki je izgubila boj z rakom

Po dolgem boju z rakom jajčnikov je umrla 30-letna kanadska manekenka in zagovornica sprejemanja svojega telesa, javnosti bolj znana pod imenom, piše The Daily Mail.Žalostno novico je sporočila njena družina. »Sanjala je o tem, da bi imela dober vpliv na ljudi. To ji je uspelo s tem, ko je ustvarila lik Elly Mayday in se povezala z vsemi vami,« so zapisali na uradni strani njenih oboževalcev.Raka so ji diagnosticirali leta 2013, a je bil takrat že v tretjem stadiju. Elly je vseskozi odkrito govorila o svoji bolezni in bolečini ter javnost seznanjala s fotografijami iz bolnišnice. »Ko vam ljudje v belih haljah povedo, da ni več pomoči, da ne vedo, kaj se dogaja, je čas, da o tem spregovorim na glas,« je povedala leta 2016.Manekenka je pred obiskom zdravnika trpela za bolečinami v spodnjem delu hrbta, utrujenostjo, bolečinami v želodcu in napihnjenostjo.Ashley Luther je ves čas zdravljenja, tudi takrat ko je zaradi kemoterapij izgubila lase, ponosno objavljala svoje fotografije. »Moja lepota ne prihaja iz mojih las, ampak iz mene,« je bila iskrena. »Navdušena sem, da lahko ženskam pokažem, da je pleša lahko lepa. Tega sem se naučila skozi bolezen in zdaj delim z vami.«Od 30-letne manekenke in zvezde družbenih omrežjih se poslavljajo številni užaloščeni oboževalci.