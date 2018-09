Pornesa razkrila, kakšen je Trumpov penis

Trump naj bi bil nad seksom navdušem, Stormy precej manj. FOTO: Facebook

S tem sem seksala? Fuj.

Na prodajne police bo kmalu prišla knjiga z naslovom Popolno razkritje ta trenutek najbolj slavne porno igralke na svetuv kateri med drugim opisuje trenutke, ki jih je med rjuhami preživeča z. Še pred uradnim izidom knjige 2. oktobra pa v javnost prihajajo delčki, ki naj bi s svojo pikantnostjo poskrbeli, da se bodo spomini pornese čim bolje prodajali.Domnevna afera med sedanjim predsedsednikom ZDA, tedaj pa še svežim možem, in prsato blondinko naj bi se zgodila neke noči leta 2006, približno v času, ko je Melania rodila sinaStormy, katere pravo ime je, v knjigi zelo podrobno opisuje, kakšen je spolni organ Trumpa. »On ve, da ima nenavaden penis. Ima veliko glavico, kot kakšna goba. Ležala sem tam in bila čedalje bolj jezna, ker me je j***al ta moški s penisom v obliki gobe. To je bil verjetno najmanj impresiven sekss, kar sem jih imela. On očitno ni bil takega mnenja,« je zapisala nekdanja striptizeta in dodala, da je Trumpov penis manjši od povprečja, da pa ni nenavadno majhen.Trump afero vseskozi zanika. Je pa njegov (sedaj nekdanji) osebni odvetnikpriznal, da je Danielsovi plačal 13 tisoč dolarjev v zameno za njen molk o domnevni aferi.Danielsova trdi tudi, da jo je po seksu Trump večkrat poklical in jo vabil, da bi sodelovala v njegovi oddaji Vajenec. Ponudil naj bi ji celo, da bi goljufala in bi ji v naprej razkrili izzive za tekovalce, da bi tako dlje ostala v oddaji. »On je predlagal, da goljufam, to je bila povsem njegova ideja. Vsakič, ko sem ga za tem videla na televiziji, sem si mislila: S tem sem seksala. Fuj,« je brutalno odkrita Danielsova.