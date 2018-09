Britanska pop pevkaje priznala nekaj novih sočnih podrobnosti iz njenega težavnega obdobja, ki jih je sicer razkrila v biografiji My Thoughts Exactly. Zvezdnica je bila namreč zaradi težav z možempovsem izgubljena, se vdajala alkoholu, drogam in seksu.V nedavnem zapisu na Instagramu je tako zapisala tudi, da je med turnejo spala z ženskimi prostitutkami, ker se je počutila »osamljeno in izgubljeno«. »Nisem ponosna na to, a se hkrati tega ne sramujem. Vsekakor pa tega ne počnem več,« je zapisala.Kot je še pojasnila 33-letna pevka, je escort dekleta plačevala leta 2014, ko je trpela tudi za poporodno depresijo po rojstvu druge hčerke. Poleg tega ji je začel razpadati zakon, s Cooperjem sta se ločila leta 2016, poročena sta bila pet let.