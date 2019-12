Poklon Helen Mirren na berlinskem festivalu

Lahko ima krono na glavi, pa tudi orožje v rokah.

Mlada osvojila gledališče

2006. je posnela Kraljico in osvojila oskarja.

Kariero je začela že v najstništvu.

Je vsestranska, izjemno nadarjena in odlična, poudarjajo v žiriji mednarodnega filmskega festivala v Berlinu, kjer bodo častnega zlatega medveda za življenjsko delo podelili britanski divi. Redka so priznanja, ki jih ta še ni osvojila, eno ji bodo podelili januarja.Mirrenova se je okitila že z oskarjem, emmyjem, zlatim globusom, bafto, tonyjem itn., z nazivom dame se ji je poklonil tudi britanski imperij, Hollywood pa z zvezdo na Pločniku slavnih. Zvezdnica se nadvse veseli še nagrade, ki bo kronala njeno dolgoletno in bogato kariero, in sicer za življenjsko delo: za preštevilne vloge in pisano paleto junakinj, ki jih je nadvse prepričljivo upodobila tako na velikem platnu kot tudi na malih zaslonih in gledaliških odrih.Na svojo igralsko pot je zakorakala zelo mlada, a nič kaj sramežljiva: že v šoli je nase opozarjala z odmevnimi nastopi v različnih igrah, pri osemnajstih letih so jo sprejeli v ugledno mladinsko gledališče, dve leti pozneje pa se je že pridružila znamenitemu britanskemu gledališču Royal Shakespeare Company in si prislužila ugledne vloge v najslovitejših dramskih delih.Prebila se je čez lužo, na veliki Broadway, vseskozi pa je gledališko kariero uspešno usklajevala s filmi in televizijskimi projekti, med katerimi izstopajo Blaznost kralja Jurija, Črni petek za gangsterje, Bele noči, Kuhar, tat in njegova žena in njen ljubimec, Državniške igre, Grozljiva jasa, Poslednja postaja, Hitchcock, Gosford Park in Trumbo.Enega od vrhuncev je doživela s Kraljico 2006., ki ji je prinesla tudi oskarja, pa tudi sicer so ji vloge monarhinj pisane na kožo, pravijo kritiki, ki pa ne pozabijo omeniti, da je Mirrenova sposobna brez težav prestopiti iz dvorne vloge v akcijsko in komično. Da je nedavno tako rekoč obenem posnela mini serijo Katarina Velika, kriminalno dramo The Good Liar in pa Hitre in drzne 9, je za 74-letno veteranko nekaj povsem običajnega.