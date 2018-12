Pokazal svojo prvo, skrivno, hčerko

instagram Clintonovih osem otrok na premieri filma The Mule

88 let šteje legendarni igralec.

instagram Laurie se je na podelitev oskarjev leta 2004 pripeljala v spremstvu Clintonove tedanje žene Dine Ruiz.

Znano je, da jedobro izkoristil svojo privlačnost. Čeprav je pred oltar stopil zgolj dvakrat, mu je med rjuhe uspelo zmamiti nepregledno množico lepotic, njegove posteljne dejavnosti pa so sedemkrat tudi obrodile sad. No, za sedem zvezdnikovih otrok, ki jih je zaplodil s petimi ženskami, se je vsaj vedelo, se je pa že desetletja šušljalo, da naokoli hodi še najmanj en otrok z igralčevim genskim materialom. To se je zdaj izkazalo za resnico, ki jo je legendarni igralec izkričal svetu v najbolj javnem in zvezdniškem slogu − na rdeči preprogi ob premieri svojega filma The mule se je sedmim otrokom pridružila še njegova do zdaj skrivna in najstarejša hči, 64-letnaNi je zatajil ali skrival. Le vedel ni zanjo. Ob Laurijinem spočetju je bil oskarjevec namreč zaročen z, hkrati pa tudi v razmerju z žensko iz Seattla, v trebuščku katere je začelo kliti njegovo seme. A namesto da bi mu ljubica povedala za otroka, mu je novico prikrila ter dala hčerko takoj po rojstvu v rejo. Posvojil jo je par iz Seatla, ki Laurie ni prikrival, da je posvojena, njo pa je pred kakšnimi tremi desetletji začelo glodati vprašanje, kdo so njeni biološki starši. »S pomočjo detektiva je izbrskala dokumentacijo, na kateri je njena biološka mati kot očeta navedla Clinta,« je povedal igralčev biografin dodal, da ni jasno, kako je Laurie z zvezdnikom navezala stike, a da jo je ta, ko je izvedel zanjo, sprejel naklonjeno in odprtih rok. Tega pa ne bi mogli trditi za njeno biološko mamo, saj naj bi ta stike s hčerjo zavrnila.Da ima še eno hčer, je Eastwood izvedel pred dvema, morda tremi desetletji. Spoznal jo je kot odraslo žensko. Nato je moralo preteči še kar nekaj vode, da jo je pokazal svetu na rdeči preprogi. Skrival pa ni ničesar. Brskanje po arhivih namreč dokazuje, da je bila ob njem že pred 14 leti, saj se je na podelitev oskarjev leta 2004 pripeljala v njegovi limuzini z njegovo tedanjo ženo, po rdeči preprogi pa se je sprehodila z igralčevo mamo»Ni nam bilo jasno, čemu zanjo ni vedel skoraj nihče. Vsi v Laurijinem mestecu smo vedeli, kdo je njen oče, čeprav o tem ni govorila ali prevzela njegovega priimka. Družini, Lauriejina in Clintova, sta se povezali. Laurie je razvila tesen odnos z Ruth pa tudi Lauriejina otroka sta že pred časom spoznala slavnega dedka,« je povedal vir. Srečanja niso bila le občasna, skupaj naj bi šli celo na zimske počitnice, na smučanje, Clint pa je bil menda prisoten tudi na poroki svojega vnuka,, ki je Laurie privekal na svet v zakonu z, medtem ko naj bi bila poroka hčerine hčerekar na zvezdnikovem kalifornijskem ranču. »Lahko rečem, da je bil moji mami dober oče, do mene in moje družine pa vselej, ko smo se videli, super,« je povedal zvezdnikov vnuk LT.