Pod nož zaradi surferskega ušesa

Haakon uživa na vodi. FOTOGRAFIJI: Guliver/getty Images

Zdravstvene težave ima tudi prinčeva žena Mette-Marit.

Zadnji meseci niso najlepši za švedski dvor.

Za norveškega princase teden ni začel najbolje, saj so 45-letnika v ponedeljek sprejeli v bolnišnico ter mu operirali uho. V njegovem slušnem kanalu so namreč našli kostno tvorbo, ki jo je bilo treba odstraniti. »Operativni poseg so opravili v bolnišnici v Oslu, ker bo moral princ še nekaj časa počivati, bo v naslednjih dveh tednih odpovedal nekaj uradnih obiskov in dogodkov,« so sporočili z norveškega dvora.Princ Haakon bo najverjetneje hitro okreval, so še dodali. Obolenje je znano tudi kot surfersko uho, saj najpogosteje prizadene ljudi, ki se ukvarjajo s tem športom, večje tveganje imajo tudi tisti, ki veliko jadrajo, se potapljajo, tudi kajakaši, kanuisti in preostali navdušenci nad športi, pri katerih so veliko v vodi in na vetru.Če je slušni kanal izpostavljen vetru in vodi, se namreč začne kost, ki ga obdaja, debeliti in posledično lahko začne prodirati v kanal ter ga zoža. Princ Haakon je ljubitelj deskanja, z ljubeznijo do tega športa je hitro okužil tudi ženoin oba otroka. A letošnje poletje bo moral preživeti brez deske, saj so mu zdravniki svetovali, da mora vsaj eno leto paziti, da mu v uho ne pride voda.Zadnjih nekaj mesecev ni bilo najbolj prijetnih za švedsko kraljevo družino, saj je že pred časom zbolela princesa Mette-Marit. Diagnosticirali so ji kronično pljučno fibrozo oziroma brazgotinjenje pljuč. Vzrokov za to je veliko, pljuča se lahko začnejo brazgotiniti po vnetju ali vdihavanju prašnih delcev, tudi pri srčnem popuščanju, obstajajo celo primeri, ko se pljuča začnejo brazgotiniti brez znanega vzroka.Mette-Marit je po diagnozi dejala, da je imela že nekaj let težave z zdravjem, in da je vesela, da so končno ugotovili, v čem je težava.