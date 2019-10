Po skrivni poroki sta se še enkrat vzela

instagram Kot otroka verjetno še nista vedela, da sta sorodni duši.

Razbesnela hotelske goste

Zanju je bil njun poročni dan kot iz sanj ali najlepše pravljice. A ceno so plačali preostali gostje hotela, ki sta si ga Bieberjeva izbrala za slavje. Med njunim bivanjem pri njih je hotelsko vodstvo drugim gostom namreč prepovedalo uporabo bazena, spaja in ene izmed najboljših restavracij, o čemer so jih obvestili le večer prej, minulo sredo. V zameno so jim sicer ponudili popolno povrnitev stroškov, možnost obiska kdaj drugič ali selitev v razkošnejšo hotelsko sobo, a to ni pomirilo vseh razburkanih strasti.

Uradno sta mož in žena že dobro leto. Noro zaljubljenainnamreč nista mogla čakati, da začneta skupno plovbo, in sta si le dva meseca po zaroki in po približno polletni romanci septembra lani izmenjala zaobljube večne ljubezni in vdanosti v newyorški mestni hiši. Tiho in skrivaj, le ona dva in njuna čustva.»Nista obešala na veliki zvon, še njuni družini nista vedeli. A vendar to ni bila poroka, le obvezna ceremonija, s katero sta uradno potrdila ljubezen,« je tedaj dejal vir in dodal, da mladoporočenca komaj čakata, da ljubezen še enkrat potrdita in slavita v krogu prijateljev. »Komaj čakata, da priredita slavje ljubezni še za njune najbližje.« Razkošno, velikopotezno in množično. To sta hotela storiti že na začetku tega leta, a se je načrtovanje malce zavleklo, tako da sta si še enkrat obljubila večnost šele zdaj, dobra dva tedna po prvi obletnici.Justin je imel le eno nalogo, pravočasno priti, levji delež načrtovanja njunega (drugega) posebnega dne je namreč prevzela Hailey, kar je njenemu ljubemu več kot ustrezalo. »Rad se pošali, da je življenje veliko boljše in lepše, če ima vse vajeti v rokah žena.« A vendar niti ona ni želela ničesar prepustiti naključju in je za pomoč prosila načrtovalko porok slavnih in bogatih, ki je sestavila veliki dan zvezdnikom, kot soinin nekateri. Ter super opravila svoje delo.Slavje se je začelo konec tedna na razkošni posesti luksuznega hotela Montage Palmetto Bluff v Južni Karolini, kamor sta zaljubljenca prišla sredi tedna, v nedeljo zvečer sta v krogu 36 ljudi, ki so jima najbližji, slavila s predporočno večerjo in koktajli, zabavo pa sklenila z bovlingom. Naslednji dan, v ponedeljek zjutraj, je prispel še preostanek od skupaj 154 svatov, med katerimi so biliin ženinov menedžerV pričakovanju ključnega trenutka, ko sta si zaljubljenca še enkrat dahnila usodni da ter ga zapečatila s poljubom, so se gostje sprva malce sprostili s slavnostnimi koktajli, nato pa ju v kapelici Somerset, ki so jo božali topi žarki zahajajočega sonca, pospremili na skupno pot. »Moja edina naloga je, da mojo princesko pospremim do oltarja,« je pred poroko dejal nevestin oče, njena priča naj bi bila sestra. »Jaz sem bila lani njena družica, zato želim, da je ona moja. Justinova sestrica bi morda lahko trosila cvetje,« je o svoji sanjski poroki dejala Hailey in morda te zamisli tudi uresničila.Uradnemu delu so na hotelski posesti sledili poporočni koktajli, temu pa večerja, na kateri ni manjkalo ničesar. Niti romantičnega vzdušja ne, za katero je med drugim poskrbelo obilje dišečega cvetja za menda skoraj četrt milijona evrov, na prvi ples pa naj bi golobčka pospremil glas kanadskega dobitnika grammyja