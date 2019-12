Po očetovem škandalu odpovedala zabavo

Princesa ​Beatrice je pred nekaj meseci navdušeno objavila, da s partnerjem Edoardom Mapellijem Mozzijem prihodnje leto načrtujeta poroko. To je bil vesel dan na britanskem dvoru, kjer so imeli zadnja leta veliko priložnosti za slavje, saj se poroke in rojstva kar vrstijo. Nato pa je prišel zloglasni intervju princa Andrewa ter obtožbe o njegovih zabavah z mladoletnicami, ki se jih je udeleževal s pedofilom Jeffreyjem Epsteinom, in veselja je bilo konec. Andrew, nekoč menda kraljičin najljubši sin, je več kot osramotil kraljevo družino, zato se je menda tudi Beatrice odločila, da zdaj ni primeren čas za zabavo, ter odpovedala zaročno slavje. A kot je slišati iz dobro obveščenih virov, zabava morda kljub vsemu bo, le v manjšem obsegu in skrita pred očmi javnosti. Kaj bo s poroko, prav tako še ni znano, a menda Beatrice že od začetka ni želela velike zabave ter obreda na očeh javnosti, kar si sicer lahko privošči, saj ni ena od pomembnejših članov kraljeve družine.