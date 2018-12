Po nesreči mu žena ne pusti več na motor

George Clooney in njegov priljubljeni harley FOTO Guliver/Cover Images

Ženo je nesreča zelo prestrašila.

57-letnik jo je odnesel brez resnih poškodb.

Julija je v nesreči letel šest metrov po zraku.

Ameriški filmski igralec in humanitarecbo doniral enega svojih motorjev v dobrodelne namene. Gre za dvokolesnik znamke Harley-Davidson, izkupiček od prodaje pa bo šel za organizacijo Homes for Troops, ki poskuša vojnim veteranom priskrbeti streho nad glavo.Soustanovitelj te dobrodelne organizacije je Clooneyjev tesni prijatelj in znan televizijski voditelj iz CNN. S to potezo se bo nedvomno prikupil svoji ženi, ki ga zadnje čase poskuša odvrniti od vožnje motorjev. Za to ima dober razlog, saj je bil George julija vpleten v prometno nesrečo v Italiji, zaradi česar je končal v bolnišnici. Pri hitrosti nad 100 kilometrov na uro se je zaletel v avto znamke Mercedes. Voznik je izsilil prednost pred njim, zaradi česar je poletel šest metrov po zraku.Na srečo jo je odnesel brez večjih poškodb, utrpel je le nekaj odrgnin, ni pa si zlomil nobene kosti. Za motor zbirajo ponudbe na spletni strani organizacije, izklicna cena je 22.000 evrov. Gre za motor iz leta 2017, model dresser touring ultra limited FLHTK, kupec bo imel na rezervoarju za gorivo tudi igralčev podpis.Ponudbe so začeli sprejemati v ponedeljek, izklicna cena pa je približno 2000 evrov nižja od cene novega motorja. Čeprav še nihče ni dal ponudbe, pa se bo to do 15. novembra zagotovo spremenilo. Res pa je, da je motor med najdražjimi predmeti držabe. Med drugim ponujajo knjigo o skupini Beastie Boys, ki sta jo podpisala(Mike D) in(Ad Rock), ter športne copate, ki jih je podpisalaPoleg predmetov so na dražbi doživetja, na primer gledanje košarkarske tekme New York Knicks z, kosilo za dva zinna Manhattanu ter možnost, da se bo vaše ime pojavilo v naslednjem romanuLjubitelji televizijskih nadaljevank si lahko kupijo mesto med občinstvom na snemanju serij, kot so Ozark, Brooklyn 99, V Philadelphii je zmeraj sončno ter Milijarde. Na prodaj je tudi udeležba na premieri osme sezone Igre prestolov.