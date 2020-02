Po kar dveh porokah naj bi zvezdnika zdaj še zibala

V letu 2020 bo zvezdniški parček menda obiskala štorklja.

Povezali so ju prijatelji

V tastu našel oboževalca

Joe s poroko ni dobil le žene, temveč tudi novega oboževalca. Nad njim naj bi bil namreč navdušen tast, ki si za svojo hčerko ne bi mogel želeti boljšega moža. »Moj oče je bil preč od navdušenja, ko je izvedel, da sem se poročila s pevcem. Že ko sem bila deklica, mi je govoril, da se moram poročiti ali z glasbenikom ali z igralcem ragbija,« je dejala rdečelaska in še dodala, da je njen oče po poroki začel slediti Joejevi glasbeni poti. »Vedno bolj je navdušen nad moževo glasbo. Skupina Jonas Brother sicer cilja na drugo demografsko skupino, kot je moj oče, a ta vseeno postaja njihov čedalje večji oboževalec. Prepričan je, da je njihova glasba fantastična.«

Ljubi jo bolj kot sebe

Ljubezen sta proslavila s kar dvema porokama.

Pred njima je dolga skupna pot.bo ta mesec namreč slavila komaj 24 let, njen srčni izbranecpa ima za sabo sedem pomladi več. A čeprav sta še v cvetu mladosti in se jima nikamor ne mudi, sta zdaj v manj kot enem letu že odkljukala dve izmed največjih in najpomembnejših prelomnic. Februarja lani sta si v lasvegaški kapelici pred posnemovalcemnamreč obljubila večnost, zdaj pa bosta svojo mlado ljubezen okronala še z otročičkom. »Novico za zdaj ohranjata še zase, nočeta je obešati na veliki zvon, a družini in najtesnejšim prijateljem sta se nedavno zaupala. Ti so zanju presrečni,« je anonimni vir izblebetal, da je zvezdniški parček že v radostnem pričakovanju.Včasih so prijatelji tisti, ki najbolje vedo, kaj je za drugega najboljše. Prav prijatelji Sophie in Joeja so, še preden sta se ta spoznala, vedeli, da sta si rdečelasa igralka in postavni pevec namenjena. »Dolgo so naju spodbujali, da bi se spoznala, in poskušali urediti zmenek. A midva sva si zgolj sledila na instagramu. Vse do tistega dne, ko mi je Joe nepričakovano, kot strela z jasnega, poslal sporočilo,« je povedala Sophie, kako se je leta 2016 začela pisati njuna romanca. Kajti tisto sporočilce je bilo vse, kar je bilo potrebno. Prvemu zmenku je sledil drugi in nato tretji, na prvo obletnico njunega prvega zmenka pa je Joe že padel na eno koleno, ljubljeno zasnubil in ji z enim vprašanjem razblinil njene predstave, kakšna bo njena prihodnost. »Povsem sem bila že pripravljena na to, da bom do konca življenja samska,« je verjela v sebi, dokler ni Joe vsega postavil na glavo. »Ko spoznaš pravega, to preprosto veš. V Joeju sem našla tisto pravo osebo, za katero veš, da si želiš z njo ostati za vselej, saj je z njim prišel občutek notranjega miru in zadovoljstva, ki ju najdeš šele, ko najdeš svojo drugo polovico.«Nista si želela poročnega pompa. Zgolj tih, skriven obred, v središču katerega bi bila resnično zgolj njuna čustva. Zato o svojih namenih nista niti črhnila in maja naravnost s podelitve nagrad Billboard Music Awards zavila v lasvegaško kapelico ter zajadrala na skupno plovbo. Tako po tihem, da se o tem ni sanjalo niti njunim staršem, ti so za poroko izvedli na internetu, ker eden od redkih povabljencev, DJ, ni znal držati jezika za zobmi in je brez dovoljenja golobčkov njuno izmenjavo poročnih zaobljub v živo prenašal po spletu. A če sta s skrivno poroko morda nekoliko prizadela svoje najbližje, sta to brž popravila z veliko in precej bolj tradicionalno poroko dva meseca pozneje v Franciji.Čeprav sta svojo ljubezen okronala s kar dvema poroka ter je zvezdnica prevzela tudi možev priimek, se je lepotička vseeno še kar dolgo lovila, ko je pogovor stekel o Joeju. »Fant, zaročenec, mož,« se je zapletala, a eno ji je bilo od začetka vseenokristalno jasno. Zaradi njega je našla samo sebe in svoj smisel. »Zase zelo dolgo nisem našla pravega smisla. A levji delež moje sreče je zdaj povezan z osebo, v katero sem se zaljubila, ki me ljubi bolj, kot ljubi samega sebe, ter si želi, da bi našla srečo. To je bilo verjetno tisto najpomembnejše, kar me je prisililo, da sem odkrila samo sebe zunaj igralskih okvirov. Da sem ugotovila, kdo v resnici sploh sem,« je Sophie pred časom opevala svoja čustva do Joeja in to, kolikšen vpliv je imel nanjo. A če je z njim odkrivala sebe kot žensko, bo zdaj odkrivala še samo sebe kot mamo. Vsaj če je v govoricah, ki krožijo po tabloidih, kaj resnice, saj na potrditev parčka v domnevnem pričakovanju še čakamo. »O vsem še molčita. Želita, da to ostane zasebno,« je povedal vir in dodal, da je Sophie že sredi prve nakupovalne vročice. »Že izbira obleke, tako za vsak dan kot za dogodke rdeče preproge, ki jih bo nosila med nosečnostjo, ko se bo njeno telo spreminjalo.« T