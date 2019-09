Po čarovnije v gore

Uživam v preprostih stvareh v življenju skupaj z ljubimi mi ljudmi.

Ne le njegov poklic, tudi odklop in sproščanje dišita po nevarnem. FOTO: osebni arhiv

Tri dni za nekaj tisočakov višine

Eden najboljših modernih čarovnikov na svetukoncentracijo in energijo za svoje nevarne točke nabira tudi z meditiranjem. Za sprostitev in posvečanje samemu sebi ima mojster iluzij, ki je z Iluzionisti v sklopu svetovne turneje letos gostoval tudi v Ljubljani, poseben način – po mir namreč najraje zahaja v gore. Pot do nekaterih je, kot je povedal v pogovoru za Slovenske novice, kar naporna. Njegov najljubši kotiček za poglabljanje vase, koncentracijo, počitek in nabiranje moči je na gori Bogota. Tja zahaja najpogosteje in tudi najraje. »Želim si, da bi lahko šel še pogosteje, ampak žal ne gre. Službeni urnik je poln, kar me zelo veseli, skoraj nenehno smo na poti, še posebno med velikimi turnejami,« pravi.Zakaj mu je Bogota tako zelo všeč? »Všeč so mi pokrajina in ljudje. Tam se mi zdi kot na neki drugi ravni, tamkajšnja energija je neverjetna. Težko to opišem z besedami. Odrasel sem v pokrajini Trentino v Italiji. Gore me spominjajo na leta, ko sem bil deček, ki je sanjal, da bi preplezal vsako od njih,« pove. Bogota je ena najvišjih gora, na katere se je povzpel na meditacijo, njegovi načrti pa drzno segajo še višje. »Ciljam na Mont Everest,« nam zaupa.Meditacija ima zanj poseben pomen, je njegova najljubša oblika sprostitve. Z njo se ukvarja že dlje. »Imam veliko prijateljev in družino, ki me imajo radi, a precej časa preživim sam. Pri mojem delu je tako, da le v takih trenutkih lahko povsem prosto razmišljam in meditiram, spoštujem darila življenja, razmišljam o sreči, ki jo imam, in o čudovitem času, ki sem ga na primer preživel prejšnji dan. Tako lahko prisluhnem svoji notranjosti, načrtom ter možnostim doseči cilje.«Basso se drži pravil tudi pri pripravah na predstave. »Naučil sem se biti dosleden pri prehrani, res se trudim uživati najbolj zdravo. Tudi telesno sem aktiven, redno treniram. Vzdržujem adrenalin, koristno je za zdravje pa tudi za predstave potrebujem kondicijo. Na svoje točke se pripravljam z vizualizacijo,« pove.Ima precej nenavaden hobi: »To je iskanje dobrih lokacij hrane po vsem svetu. Zbiram tudi dragocene in redke recepte. Uživam v preprostih stvareh v življenju skupaj z ljubimi mi ljudmi,« razkrije. Športa med njegovimi hobiji ni več, saj nima časa. »Kot najstnik sem igral košarko. Zdaj je edini šport, s katerim se ukvarjam, treniranje poklicne discipline.«Njegovi izleti na Bogoto, denimo, so nevarni podobno kot njegove odrske točke. »Ne samo meditacija, vsak šport in že samo bivanje na takšni višini je težje, dihanje je ključno. Približno tri tedne potrebuješ, da se privadiš zraka tam zgoraj. Prvič sem imel na voljo le tri dni, to je bilo zelo težko ter velika preizkušnja.« Zaradi malo kisika obstaja nevarnost hipoksije, je pa to kljub temu oziroma prav zato nadvse koristen trening za njegovo znamenito podvodno točko pobega iz kletke. Pod vodo mora namreč zdržati več minut, zato pa do potankosti obvladati dihanje in nadzorovati stanje kisika.