Po 20 letih spet Noro zaljubljena

Nadaljevanko Noro zaljubljena (Mad About You) so prvič predvajali 23. septembra 1992, na malih zaslonih pa je vztrajala sedem sezon, do leta 1999. Vse kaže, da se bo ta priljubljena serija kmalu vrnila na spored, in to z originalno zasedbo. Sodelovanje sta že potrdilain, a bo šlo za zgolj omejeno število epizod.Prvi del naj bi videli že konec letošnjega leta, producenti so razkrili, da bodo epizode dolge 30 minut. Za združitev je odgovorna platforma Spectrum Originals, ki je nedavno pridobila pravice tudi za oddajo L.A.'s Finest zin. Prve epizode naj bi režirala Helen, ki se je po koncu serije odlično znašla v filmskem svetu, dobila je celo oskarja za glavno žensko vlogo.V nadaljevanki, ki jo danes označujejo za eno najvplivnejših v devetdesetih, smo sledili mladoporočencema Paulu in Jamie Buchman. Smejali smo se njunemu soočanju z življenjskimi izzivi, kot so ljubezen, kariera in na koncu starševstvo – dobita hčerko Mabel. Scenarije za nova nadaljevanja bo napisal»Vsi smo vznemirjeni, ker bomo končno to naredili, navdušeni smo, da bo Peter Tolan naš neustrašni kapitan,« sta v izjavi za javnost zapisala 55-letna Helen in 62-letni Paul. »Obljubljamo vam enak srčni in šov, kot ste ga bili vajeni. Vse, kar moremo narediti, je, da ugotovimo, kaj je smešno v staranju. Potem bo vse šlo samo od sebe.«Novi deli se bodo odvijali 20 let po koncu sedme sezone. Paul in Jamie sta spet sama, njuna odrasla hči Mabel se je odselila. Opazovali bomo njun zakon v zrelih letih.