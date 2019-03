Pevec ponorel med intervjujem

REUTERS Trdi, da ni kriv. FOTO: REUTERS

Kellyja so že leta 2008 ovadili zaradi posedovanja otroške pornografije.

15

let je imela, ko se je poročila s Kellyjem.

Ameriški zvezdnik​, ki se že nekaj časa otepa obtožb o spolnih napadih na mladoletnice, je pred dnevi, potem ko je sedel na zatožno klop zaradi 10 spolnih napadov, sedel še pred televizijske kamere, da bi voditeljiciodgovoril na nekaj vprašanj. A vse ni šlo po načrtih, saj je glasbenik povsem ponorel, umirili so ga šele varnostniki.Kellyja, ki je z žametnim glasom zaslovel v 90. letih prejšnjega stoletja, so vprašanja tako razburila, da je začel hlipati. »Nehajte se zafrkavati. Jaz nisem tak, za življenje se borim,« je zatrjeval v solzah. A obtožbe zoper njega se še vedno kopičijo, če ga spoznajo za krivega, mu grozi 70 let zapora, po sedem let za vsak napad. Pevec krivdo vztrajno zanika in to je storil tudi pred televizijskimi kamerami.Kellyja so že leta 2008 ovadili zaradi posedovanja otroške pornografije, a so ovadbe kmalu zavrgli. Pred časom so se pojavile tudi obtožbe, da naj bi se poročil z zdaj že pokojno glasbenico, ko je štela komaj 15 let, neka druga ženska pa ga je obtožila, da jo je spolno zlorabljal od njenega 13. do 17. leta ter jo v tem času okužil s herpesom.Mladoletnice naj bi Kelly v svoji hiši zadrževal proti njihovi volji, starši nekaterih celo trdijo, da jim je opral možgane ter jih tako prestrašil, da si niso upale pobegniti. O tem ga je v intervjuju povprašala tudi Kingova, a je glasbenik to ostro zanikal.»Nisem jih zadrževal proti njihovi volji, ni bilo treba. Bile so, kjer so hotele biti. Če bi počel kaj takšnega, bi bilo res neumno od mene,« je pribil. In dodal, da ga ljudje lahko obožujejo, lahko ga tudi sovražijo, da pa naj uporabijo razum, ko berejo o rečeh, ki da jih je storil, namesto da verjamejo blogom in tračem.