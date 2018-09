Petkrat rodila, trikrat splavila

instagram James van der Beek je prepričan, da je največja radost v življenju družina.

instagram Bolečina ob splavih ju je raztrgala.

5

otrok je dobil v osmih letih.

Dobro pozna veselje, ki ga v življenje prinesejo otroci. V osmih letih zakona s srčno izvoljenkojenamreč kar petkrat postal oče, nazadnje junija, ko je zakoncema vsakdan polepšala. A kot poznata radosti starševstva, sta na žalost spoznala tudi bolečino ob izgubi otroka. Kimberly je v osmih letih petkrat rodila, kar trikrat pa je morala preboleti spontani splav.»Bolečina ob izgubi otroka te notranje raztrga bolj kot kar koli drugega. To je srčna bolečina večjih razsežnosti, kot si si mislil, da sploh obstaja,« se je odprl igralec, navdušen nad najmlajšo punčko, ob kateri pa se je spomnil tudi na tiste tri otroke, ki jim ni bilo usojeno, da zadihajo.Ko je pred slabimi osmimi leti prvič prijel v roke hčer, je njegovo življenje dobilo smisel. »Otroci so najboljši temelj. Zaradi njih veš, kaj je pravo življenje, kaj je resničnost.« To spoznanje je vsak naslednji otrok le potrdil, najprej sin, nato tri punčke,in Gwendolyn. In morda se je želja po toliko otrocih v igralcu vzbudila prav zaradi bolečine ob ženinem prvem splavu, ki sta mu sledila še drugi in le malce pred spočetjem najmlajše tretji.»Bolečina je sprva neopisljiva, a moraš ji pustiti, da te preplavi, in ji dati čas. Nato se postopoma začneš sestavljati. Čeprav nikoli več nisi tak kot prej, so nekatere spremembe lahko tudi dobre. Tovrstna bol nekatere pare še bolj poveže v ljubezni, želja po starševstvu postane še močnejša,« pripoveduje in nadaljuje, da splav ne pomeni nujno konca.»Mnogi pari smo potem dobili čudovite, zdrave, srečne otroke. In naj vas posvarim – to se lahko zgodi precej hitreje, kot si morda mislite.«