Osvoražena Camilla z nakitom umrle princese Diane

Britanski dvor se še vedno spominja smrti princese, ki je umrla v tragični prometni nesreči leta 1997. Ne nazadnje je princsvojiob zaroki podaril prav Dianin zaročni prstan, veliko njenega nakita nosijo tudi druge članice kraljeve družine, a nihče ne bi pomislil, da bi kaj Dianinega (razen njenega nekdanjega moža) lahko imela tudiVojvodinja Cornwallska je bila dolgo osovražena zaradi afere s Charlesom, ki je bil takrat poročen z Diano, a Otočanom se je nekako priljubila, in odkar sta si s prestolonaslednikom leta 2005 obljubila večno zvestobo, ji gre vedno bolje. Kljub temu nihče ni pričakoval, da bo na nedavno slovesnost ob 50-letnici imenovanjaza valižanskega princa prikorakala z broško, ki je bila nekoč del Dianine ogrlice.Čudovit kos nakita neprecenljive vrednosti, ki ga krasijo diamanti in velik smaragd, je star več kot 150 let. Kot poročno darilo je broško leta 1863 dobila princesa, ki je omožila, po njeni smrti pa je šla v roke njeni snahi kraljici. Ta jo je zapustila kraljici materi. Ko se je Diana leta 1981 poročila z njenim vnukom princem Charlesom, je kraljica mati broško podarila njej.Diana jo je pogosto nosila kot del ogrlice, po njeni smrti je lastnica nakita postala kraljica in jo očitno podarila novi snahi. Tako je sicer z vsem nakitom, oblačili, modnimi dodatki in podobnim, kar prehaja iz roda v rod, monarhija namreč skrbi, da dediščina ostane v njihovi lasti in po smrti katerega od članov postane vladar lastnik podarjenih reči.