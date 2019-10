Oskarjevec in oče treh otrok bo mafijski boter

Preizkusil se bo tudi v mafijski vlogi.

49

let je star vsestranski McConaughey.

Zmore več kot romantične komedije

Zadnja leta preudarneje izbira vloge.

Predstavil se je tako v komičnih kot dramatičnih vlogah, tudi kriminalne mu niso tuje, todaje odigral vlogo svoje kariere, ocenjujejo številni kritiki, ki se nadvse veselijo premiere gangstersko-akcijske komedije The Gentelmen.Pod scenarij in režijo napete, duhovite in izvirne zgodbe se je podpisal odlični, ki je McConaugheyju namenil glavno vlogo lorda londonskega podzemlja Mickeyja Pearsona.Ta se poslavlja od svojega položaja, bajni mamilarski imperij pa želi prodati dinastiji ameriških milijarderjev. Ob 49-letnem McConaugheyju bodo zaigrali šein, težko pričakovani film pa se bo premierno predstavil v kinematografih januarja prihodnje leto.Da je Ritchie mojster pri izbiri igralcev za svoje filmske akcije, ni skrivnost, in čeprav kritiki že opevajo celotno zasedbo njegovega novega filma, največ pohval pobira prav oskarjevec McConaughey, ki se po njihovi oceni razvija v popolnega in vsestranskega igralca, ki je kos vsakršni vlogi.Nedvomno je zadovoljen tudi zvezdnik sam, ki se je dolgo in mukoma otresal slovesa lepotca iz romantičnih komedij, ne nazadnje so hiti, kot so Načrtovalka porok, Ni vse zlato, kar se sveti, Kako se znebiti fanta v desetih dneh, Čez 30 in še pri ta starih, napolnili kinematografske blagajne in ga uvrstili na naslovnice številnih revij, ne pa tudi na sezname najbolj zaželenih igralcev pri režiserjih resnih žanrov.Teksašan, ki je ponosni očka treh otrok, je kariero začel s televizijskimi oglasi, sledile pa so stranske vloge v filmih, dokler niso njegove nadarjenosti odkrili ustvarjalci Stika in Amistada. Omogočili so mu velikanski karierni napredek, a mu je slava odprla vrata predvsem v svet komedij, zaradi katerih so ga oboževalke večkrat okronale za najbolj seksi igralca na svetu. Potem ko je nabral več igralskih izkušenj, je začel preudarneje izbirati vloge, da si zasluži tudi vloge v drugih žanrih, pa je nedvomno potrdil v Volku z Wall Streeta, Klubu zdravja Dallas, ki mu je prinesel celo oskarja, in Medzvezdju.