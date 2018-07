Opustošenje, kot ga še ni videla

Stiska tamkajšnjih družin jo je zadela v srce.

Človekoljubna usmeritev jo je v dobrem desetletju popeljala v že več kot 30 držav, kjer so krizne razmere ljudem odvzele skoraj vse. A če je, sicer tudi posebna odposlanka komisariata za begunce, mislila, da je videla že vse, je ob nedavnem obisku begunskega taborišča Domiz ter na razdejanih ulicah iranskega mesta Mosul v šoku in bolečini skoraj onemela. "Najhujše opustošenje, kar sem ga kdaj videla," je dejala hollywoodska zvezdnica, ki poziva mednarodno skupnost, že skoraj kriči, naj pomaga znova zgraditi mesto, ki je bilo med vojno tako rekoč zmleto v prah.Pred približno enim letom se je Mosul vendar iztrgal primežu Isisa, a vendar se zdi, da je, odkar tam ne plahuta več črna zastava, vse ostalo enako, da se na novo ni postavil niti en kamen. V begunskem kampu, neprimernem za življenje, se stiska 33.000 ljudi, ogromno jih je še danes brez tekoče vode, zdravstvene oskrbe in pomoči, da bi si na novo postavili streho nad glavo. Na to je naletela igralka, ki je obiskala tudi tamkajšnje družine."V vsem času, odkar delam za Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR), še nisem videla tolikšnega razdejanja in opustošenja. Ne le da so ti ljudje izgubili vse, tudi travma, ki so jo preživljali in jo še doživljajo, se ne more kosati z nobeno drugo. Ostali so brez pomoči, domove si poskušajo na novo zgraditi z golimi rokami in iz grušča porušenih hiš. Med razbitinami, ki so bile nekdaj njihovi domovi, so še vedno trupla, to so njihovi družinski člani, širi se vonj po mrtvih," govori lepotica, ki se ji je zazdelo, da je na njih pozabil ves svet."Ničesar nimajo. Ne vode, ne osnovnih potrebščin, ne zdravil za otroke. Upam, da jim bo svet pomagal, da si spet postavijo svoje mesto. Prosim in pozivam mednarodno skupnost, naj vendar ne pozabi Mosula!"