Opravičila se ji je, ker ji je speljala oskarja

Najpomembnejši nagrajenci

Najboljši film – Zelena knjiga

Najboljša igalka – Olivia Colman (Zelena knjiga)

Najboljši Igralec – Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Najboljši igralec v stranski vlogi – Mahershala Ali (Zelena knjiga)

Najboljša igralka v stranski vlogi – Regina King (Šepet nežne ulice)

Najboljši režiser – Alfonso Cuaron (Roma)

V noči na ponedeljek so v svetovni prestolnici šovbiznisa že 91. podelili prestižne nagrade oskar. Tokrat brez uradnega voditelja, česar ljudje, ki so si podelitev ogledali, niso najbolje sprejeli, češ da je bilo vse skupaj dolgočasno. Je pa podelitev kljub temu poskrbela za kar precej presenečenj.Največ kipcev je sicer pričakovano prejel film Bohemian Rhapsody, ki nagrade pobira kot za stavo, filmska akademija je bila navdušena tudi nad glavnim igralcem, ki je več kot odlično upodobil pokojnega frontmena skupine Queen, in mu namenila nagrado za najboljšo glavno moško vlogo, presenečenje pa je sledilo ob razglasitvi nagrade za najboljši film. Večina je pričakovala da bo tudi ta, najprestižnejši kipec pobral film Bohemian Rhapsody, a zmagala je biografska komična drama Zelena knjiga.Nagrado za najbolj presenečeno zmagovalko pa si nedvomno zasluži, ki je za vlogo v filmu Najljubša prejela kipec za glavno žensko vlogo. Colmanova, ki je bila nominirana ob velikih hollywoodskih imenih, kot stain, je dvorano nasmejala s svojim zahvalnim govorom, med katerim se je med drugim opravičila Closovi, glavni favoritki za nagrado in njenemu velikemu idolu, da ji je speljala nagrado.»To je pravzaprav zelo stresno. Smešno za crknit. Oskarja sem dobila! Glen Close, moj idol si že od nekdaj in nisem si želela, da bi se to zgodilo,« je dejala 45-letnica, ki je, kot je med zmagovalci že navada, potočila tudi par solz. Brez oskarja za glavno žensko vlogo je tako ostala tudi, a je kipec dobila v kategoriji originalne pesmi za Shallow iz filma Zvezda je rojena.Oskarji seveda niso smeli miniti brez njenega nastopa, na odru se ji je pridružil soigralec in režiser omenjenega filma, ki je bil prav tako nominiran za oskarja za najboljšo glavno moško vlogo, izjemno čutna izvedba zmagovalne pesmi pa je znova sprožila govorice, da sta soigralca zaljubljena tudi v resničnem življenju.Lady Gaga se je pred kratkim namreč razšla z zaročencem, kar je še spodbudilo govorice, čeprav je Cooper še vedno srečen z manekenko, s katero imata skoraj triletno hčer.