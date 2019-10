Odločila sta se, da bosta skupaj, njej je 51, njemu 15

Skupinica povabljencev je uživala v izboru tort in krofov ter v razkošni jedilnici, okrašeni s cvetjem in baloni, srkala čaj.

je 17. septembra dopolnila 51 let, njen sinpa istega dne 15. Mama in sin sta zabavi združila, a družine in prijateljev nista povabila na slavnostno večerjo, ples, pijačo ali kaj podobnega, temveč sta priredila popoldansko čajanko, fotografije z zabavnega dogodka pa delila na družabnem omrežju.Skupinica povabljencev je tako uživala v izboru najljubših slaščic slavljencev, torte in krofov, ter v razkošni jedilnici, okrašeni s cvetjem in baloni, srkala čaj. Med njimi seveda nista smela manjkati najstnikova sestra, 23-letna princesa, in njegov mlajši brat princ. Petnajstletnik si je namesto torte zaželel kup ameriških krofov, na kar pa bi bilo pretežko namestiti sveče, zato so namesto njih vanje zapičili svetlikajoči se števki 1 in 5.Slavljenec je bil nad krofi nadušen, največji sladkosned v družini pa je po fotografijah sodeč njegov 11-letni bratec, ki si je krožnik do vrha napolnil z dobrotami. Princesa Olympia ga je ovekovečila med pitjem čaja, pred seboj pa je imel Aristidis-Stavros ogromen krof ter dva prav tako velika kosa torte.Marie-Chantal, žena grškega princa, ima sicer pet otrok, poleg trojice še 20-letnega princain leto mlajšega princa, ki ju na fotografijah z zabave ni bilo videti. Marie-Chantal se je leta 1968 v Londonu rodila kot Marie-Chantal, njen oče ima ameriške korenine, mama pa ekvadorske. Princa je spoznala leta 1992 na zmenku na slepo, ki ga je organiziral eden od prinčevih prijateljev. Tri leta pozneje sta se zaročila, pred poroko pa je morala Marie-Chantal opustiti katoliško vero ter sprejeti grško ortodoksno.