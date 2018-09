Odločeno: Bill Cosby odhaja v zapor

PHILADELPHIA – Sodišče v Pensilvaniji je ameriškega televizijskega zvezdnika Billa Cosbyja danes obsodilo na najmanj tri leta zaporne kazni zaradi spolnega napada na žensko pred več kot desetletjem. Sodnik je 81-letnega Cosbyja razglasil tudi za spolno nasilnega napadalca in mu dosodil plačilo 25.000 dolarjev kazni. Cosby je sodbo sprejel brez kakih izrazov čustev, po razglasitvi pa so ga že odpeljali v pripor. Porota ga je že aprila spoznala za krivega, da je na svojem domu omamil in napadel Andreo Constand, sodnik Steven O'Neill pa mu je danes izrekel kazen. Dosodil mu je najmanj tri in največ 10 let zaporne kazni. Tožilstvo je sicer v ponedeljek za Cosbyja zahtevalo od pet do 10 let zaporne kazni, a se je sodnik odločil za nižjo kazen. Vendarle pa ni prisluhnil obrambi, ki je prosila za hišni pripor, ker da je že prestar in bolan za zapor. Čaka ga dosmrtno psihiatrično zdravljenje Sodnik je tudi sledil zahtevi tožilstva in Cosbyja razglasil za spolno nasilnega napadalca, s čimer bo vpisan na ameriški seznam spolnih prestopnikov, moral pa bo tudi na dosmrtno psihiatrično zdravljenje. Ko bo na prostosti, bo morala biti skupnost, kjer bo živel, o tem obveščena. Cosbyja je sicer podobnih dejanj javno obtožilo okrog 60 žensk. Njegovi odvetniki so že napovedali, da se bodo na današnjo razsodbo pritožili. Zelo verjetno je, da bodo vztrajali pri tem, da bodo izkoristili vse pravne možnosti, s čimer bi se primer zagotovo vlekel še nekaj let.