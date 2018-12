Odkrito, kaj si Charles res misli o Meghan

Govorice o napetostih v kraljevi družini, ki naj bi jih sprožila žena princa Harryja, nekdanja igralka Meghan Markle, nikakor ne potihnejo. Najprej se je govorilo, da sta vse prej kot prijateljici s Kate Middleton, sedaj pa je na dan prišlo, da sta se zaradi Meghan sprla tudi brata, princa Harry in William. Čeprav je bil William poročna priča mlajšemu bratu, ga je baje pred majsko poroko opozoril, naj dobro premisli, ali je Meghan res prava zanj.



Sedaj pa so v celotno zgodbo vpletli še tasta Meghan, ki bo Charlesu naslednje leto rodila četrtega vnuka. Poteza britanskega prestolonaslednika (prejšnji mesec je dopolnil 70 let), ki jo je razkrila kraljeva dopisnica britanskega The Daily Maila Rebecca English, pa razkriva, kakšen odnos ima Charles do Meghan. V delu Clarence Housa, uradne rezidence Charlesa in njegove žene Camille, so nedavno obesili novo črno-belo fotografijo. Posneta je bila v trenutku, ko je Charles na poroki svojo tedaj še bodočo snaho pred oltarjem predal svojemu mlajšemu sinu. »Zelo ganljivo je in kaže, kako veliko je tisti trenutek pomenil zanj,« je potezo princa komentirala dopisnica.



Charles je Meghan pospremil do oltarja, potem ko je le nekaj dni udeležbo na poroki v Londonu odpovedal njen oče Thomas Markle.