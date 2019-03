Obesil se je zaradi izgubljene ljubezni

guliver/GETTY IMAGES Za divjo odrsko pojavo je živel občutljiv moški.

Še v soboto je na petkilometrskem teku postavil osebni rekord.

V dneh pred smrtjo je rotil ženo, naj se vrne k njemu.

Manj kot 36 ur pred samomorom se je z domačini zabaval v vaškem pubu.

49

let je bil star Keith Flint.

Sredi 90. let prejšnjega stoletja je kot tornado s flourescentno pričesko, močno obrobljenimi očmi, obraznimi piercingi in nastopi, kot bi se ne imel na vajetih,obnorel svetovno elektropunk glasbeno sceno. Divji, malce zmešan, že skoraj surov in mračnjaški.A to je bila zgolj javna podoba prvega glasu britanske glasbene zasedbe The Prodigy, pod katero se je skrival vsakdanji poba, priljubljen med sovaščani, vselej pripravljen na klepet. Fant od fare nežnega srca, tako nežnega, da ga je prav nesrečna ljubezen pognala čez rob, da si je vzel življenje. Na začetku tega tedna je odjeknila vest, da je umrl moški, ki je svetovno glasbeno zakladnico polnil s hiti, kot so Firestarter, Breathe in Smack My B**** Up.»Ne morem verjeti, a naš brat Keith si je konec tedna vzel življenje. Šokiran, prekleto besen, zmeden in zlomljenega srca sem,« je, eden od članov skupine, potrdil tragično novico, da je zvezdnik storil samomor. Obesil se je na svoji kmetiji, ki jo je le nekaj dni prej dal na nepremičninski trg. Morda ga je prav to pahnilo čez rob. Zakon se je znašel v krizi že pred enim letom, ko sta se z ženorazšla, a je v njem še tlelo upanje, da jima bo uspelo zgladiti nesoglasja in bo ljubezen premagala vse ovire.Ko jo je prvič uzrl, je bilo vsega konec. No, ali pa se je zanj v tistem hipu vse pravzaprav šele začelo. »Bili smo na turneji. Vkorakala je v sobo in – to je bilo to. Nisem mogel govoriti, prevzela me je.« Zaradi nje naj bi opustil droge in alkohol ter začel uživati v mirnem družinskem življenju, ki sta si ga z Mayumi, ki jo je 2006. popeljal pred oltar, ustvarila na njegovi podeželski posesti, ki jo je devet let prej kupil za slaba dva milijona. »Moja žena obožuje najino hišo, pse in živali, ki se smukajo okoli. Srne in lisice, ki kukajo skozi živo mejo,« je poudaril Keith, ki je pogosto jahal po okolici in se spremenil v pravega podeželskega gospoda.»Rad je imel ta kraj, pomagal ga je zgraditi. Za vsakega je našel čas, da malce poklepeta. Bil je precej tih in skromen moški, ki je vedno pozdravil in vprašal, kako ti gre,« je dejal eden izmed sosedov. Podobno so ga opisovali tudi drugi, čeprav večini ni ušlo niti to, da je bil nemirna duša. Popoln kavalir, ki pa so ga preganjali notranji demoni. A o tem ni govoril, skrbno je varoval svojo zasebnost in skrival notranje tegobe. Še v soboto zvečer se je v vaškem baru, kjer je bil stalna stranka, šalil z domačini in žarel, ker je med petkilometrskim tekom postavil osebni rekord. Manj kot dan in pol pozneje pa so ga reševalci mrtvega našli na njegovem domu, kjer se je obesil.Vedel je, da mu ni namenjena naravna smrt zaradi starosti. »V meni je nekaj, kar ve, da se bom, ko bom na tem svetu opravil vse, kar imam za postoriti, ubil. A to niso samomorilske misli. Želim le, da ko bom pogledal nazaj, na svoje življenje, videl, da sem živel polno.« Morda ga pred dvema letoma niso preganjale temne misli, v zadnjih mesecih pa naj bi spet zapadel v depresijo, v prvi vrsti zaradi umirajoče ljubezni z Mayumi.»Nikoli ni nehal upati, da se bosta pobotala. Klical jo je, jo rotil. A Mayumi si ni premislila. Vztrajala je, da je konec in da prodata hišo,« je dejal vir in dodal, da je šele nekaj dni pred samomorom po precejšnjem zavlačevanju kmetijo vendar dal na trg. Očitno je nad zakonom obupal. Se vdal. S tem pa očitno izgubil tudi voljo do življenja. »Krivde ne moremo pripisati Mayumi, a zdi se, da je bil Ketih prepričan, da se brez nje ne izplača več živeti.«