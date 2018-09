Novo ponižanje za Melanio Trump

REUTERS Stormy Daniels, katere pravo ime je Stephanie Clifford, je Trumpa povprašala tudi o njegovi pričeski. FOTO: Reuters

Razvpita pornoigralkanadaljuje razkrivanje pikantnih podrobnosti romance s sedanjim predsednikom ZDA, ki se je domnevno zgodila leta 2006 v Trumpovi hotelski sobi v Las Vegasu.Danielsova, ki je svoje spomine strnila v knjigo, ta pa čez nekaj dni prihaja v knjigarne, je sedaj razkrila, kako je potekal pogovor v Trumpovi hotelski sobi. »Rekla sem: 'Poročen si. Kaj bi si tvoja žena mislila, če bi vedela, da si tu z menoj.' Odgovoril je: 'Oh, ne skrbi o tem. Saj ni nič takega, poleg tega spiva v ločenih spalnicah,'« piše Danielsova v knjigi z naslovom Popolno razkritje (Full Disclosure).»Da bi dokazal, da so njegove namere prave, je skočil pokonci, da bi mi pokazal fotografijo. »Si videla mojega sina?« je vprašal. Pokazal mi je fotografijo, ki v naročju drži, ki je bil star le štiri mesece. Bila je prisrčna in videla sem, da je bil resnično ponosen,« je še zapisala in dodala, da jo je Trump pred seksom izprašal o vsaki podrobnosti njenega dela pornoigralke, predvsem pa ga je zanimalo, koliko zasluži za posamezne scene. Njo pa je zanimala predvsem njegova razvpita pričeska, za katero je po njenih besedah priznal, da je smešna, a da je hkrati njegov zaščitni znak.