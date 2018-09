Nova zaroka na britanskem dvoru

Starši lady Gabrielle, princ in princesa Kentska FOTO: Guliver/getty Images

Britanski dvor se pospešeno pripravlja na poroko princese, do katere je še manj kot mesec dni, zdaj pa so iz Buckinghamske palače sporočili, da jih kmalu čaka še ena. Zaročila sta se namreč ladyin. Poroka bo spomladi, par pa je menda izjemno srečen. Skupaj sta že tri leta, Thomas Kingston, ki je nekoč grel posteljoKatine sestre, pa je svojo drago zaprosil na idiličnem angleškem otoku Sark, ki leži v Rokavskem prelivu, a je bliže Franciji kot Angliji. Oče 37-letne lady Gabrielle je princ, kraljičin bratranec ter sosedinv Kensingtonski palači. Preden je Gabriella spoznala moškega, s katerim se je pripravljena ustaliti, se je tri leta sestajala z novinarjem, a sta se razšla že leta 2006, nedolgo zatem je Aatish medijem prodal mnogo šokantnih zgodb, ki jih je doživel na dvoru, ob kraljičinem bazenu je menda celo snifal kokain. Taseer je pred tremi leti večno zvestobo obljubil odvetnikuin par živi v dobrega pol milijona vrednem stanovanju na Manhattnu.Thomas Kingston dela kot direktor investicijske družbe, Pippa, s katero sta ostala tesna prijatelja, z Gabriello sta se udeležila tudi njene poroke s finančnikom, pa ga opisuje s samimi presežki. Menda je izjemno šarmanten, vljuden in priljubljen pri nežnejšem spolu. »Je natanko tiste sorte moški, ki ga z veseljem predstaviš mami,« je še dejala pred časom. Tudi mediji ga opisujejo kot najbolj zaželenega samca v Londonu, a ta status se bo kmalu spremenil. Thomas se že nekaj let giblje v visokih krogih, nekoč se je sestajal z, dobro prijateljico in nekdanjo ljubeznijo princa Williama.Lady Gabriella je rojena na isti dan kot Williamov najmlajši sin, torej 23. aprila. Ima dve leti starejšega brata, s katerim sta obiskovala najboljše zasebne šole v Londonu. Maja 2004 se je lady Gabriella preselila čez lužo, kjer je začela obiskovati univerzo Brown na Rhode Islandu. Diplomirala je iz primerjalne književnosti. Leta 2012 je končala še študij socialne antropologije na univerzi v Oxfordu. Trenutne piše za eno od londonskih revij, je tudi direktorica podjetja, ki se ukvarja s pozicioniranjem blagovnih znamk v Južni Ameriki. Gabriella,za prijatelje, je enainpetdeseta v vrsti za britanski prestol. P.