Nova ločenka v družini Kardashian Jenner

Ste pripravljeni? Prihajajo nevihte, nalivi, toča in sodra

LJUBLJANA – Z zahoda se nam približujejo dež in nevihte, ki so že zajeli zahodni del države. Do večera se bodo padavine razširile nad celotno državo. Nad območjem severnega Jadrana nastajajo prve nevihte, ki se preko Primorske pomikajo v notranjost Slovenije. Že zjutraj in dopoldne so se v zahodni in osrednji Sloveniji pojavljale občasne