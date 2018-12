Nikoli ni priznal, da ima aids

Prve izkušnje v mornarici

Da bi ohranil podobo heteroseksualnega moškega, se je poročil s svojo tajnico Phyllis Gates.

Pred kamerami in za svet je bil poosebitev možatega moškega in velikega osvajalca ženskih src.

Dogovorjena poroka

Samemu sebi diagnoze ni želel priznati. A je vseeno bivše ljubimce anonimno pozval, naj se testirajo.

A če je na velikem platnu zapeljeval lepoticeinter so ženske že ob omembi njegovega imena nežno vzdihovale, jeza to svojo zunanjo podobo plačal visoko ceno.»Že precej pred osvojitvijo Hollywooda mu je bilo kristalno jasno, da mora, če želi biti sprejet, samega sebe cenzurirati in živeti kot moški, kakršen bi moral biti, in ne, kakršen je bil,« zaradi česar je vse življenje skrival svojo spolno usmerjenost. In še ljubimcem, za katere je menil, da bi jih lahko okužil z virusom HIV, poslal anonimna pisma, v katerih jih je pozval, naj se testirajo.Pravi moški se igrajo s fantovskimi igračami in spijo z ženskami. To mu je že v otroških letih poskušal vcepiti očimin s tepežem iz njega izbiti kakršen koli namig homoseksualnosti. A vse modrice niso mogle zatreti njegove prave narave, saj naj bi – tako se vsaj govori – prve seksualne izkušnje z moškimi dobil kot mlad mornar, ko se je leta 1944, tedaj star 18 let, prostovoljno pridružil vojaški mornarici. Prvega resnega partnerja pa je tri leta pozneje, ko se je z željo po filmu preselil v Hollywood, našel v 12 let starejšemso bili všeč mornarji, pri njem doma so se vrstili drug za drugim, a Rock je bil tisti, v katerega se je zaljubil,« in mu tudi pomagal na stežaj odpreti vrata v svet sedme umetnosti, ko ga je seznanil z razvpitim agentom, ki je postavnega mladeniča nemudoma vzel pod svoje okrilje. Leta 1949 je Hudson sklenil pogodbo s filmsko hišo Universal Studios in bil že hitro deležen medijske pozornosti, tudi povezane z njegovim ljubezenskim življenjem.Kri mu je hitreje zaplala ob zelo možatih moških, še toliko bolje, če so bili bodisi biseksualci bodisi heteroseksualci. »Želel je videti, ali jih lahko spreobrne. To je bilo zanj kot osebni izziv,« je dejala igralka. Čeprav je navzven še vedno ohranjal podobo heteroseksualca, kar je, sicer na skoraj zahtevo Universal Stuidios, še podkrepil leta 1955, ko se je na hitro poročil s svojo nadvse privlačno tajnico»A na zakon je gledal kot na še eno vlogo, ki je v resnici ni želel igrati,« in ki ga nikakor ni zmotila pri zapeljevanju moških. »To je bil dogovorjen zakon, od začetka obsojen na propad. Zanj je bilo to eno najbolj temačnih obdobij,« v biografijirazkriva, skupni prijatelj zakoncev, ki sta tri leta po izreku poročnih zaobljub že podpisovala ločitvene papirje.V antikomunističnem ozračju je FBI – podobno kot druge vodilne igralce – pod drobnogled vzela tudi Hudsona in odkrila, da se v Los Angelesu udeležuje velikanskih gejevskih orgij, v Kentuckyju je obiskoval prvi homoseksualni bar ter se zapletel v dolgotrajnejše razmerje sprva s ​, s katerim sta desetletje živela skupaj, nato pa ga je 1983. zamenjal za s 30 leti od sebe kar 22 let mlajšega, ki pa je v zvezdniku videl predvsem osebni bankomat.Leta 1984 je postalo jasno, da z igralčevim zdravjem ni vse v najlepšem redu. Hujšal je, njegov ten je dobil sivkast pridih, poleti tistega leta mu je zdravnik razkril grozljivo diagnozo – aids. In morda tudi raka. »Vztrajal je, da štirim nekdanjim ljubimcem, s katerimi je seksal pred razkritjem diagnoze, pošlje anonimna pisma. Zanj jih je iz Palm Springsa poslal njegov prijatelj, tako da prejemniki ne bi prehitro razvozlali, od koga prihajajo.»V vseh pa je pisalo enako: 'Nedavno sva seksala, zdravnik pa me je obvestil, da imam morda aids. Prosim, pojdi se testirat.'«Bivše partnerje za eno noč, ki bi jih lahko okužil, je obvestil o nevarnosti, a samemu sebi lagal in si ni želel priznati resnice.»Nimam aidsa! Umiram zaradi raka na jetrih, z njim živim že deset let,« se je v strahu in frustraciji zadiral na prijatelje, tudi ko je v Pariz odletel na eksperimentalno zdravljenje. In čeprav mu je zdravnik po več tretmajih zagotovil, da smrtonosnega virusa nima več v krvi, je 2. oktobra 1985, star 59 let, umrl zaradi komplikacij, povezanih z aidsom.