Neverjetna zgodba: od brezdomke do pevske senzacije

Rešila jo je policija

80 tisoč evrov so že zbrali dobrotniki.

Več let je životarila po losangeleških ulicah, zdaj se sprehaja po hodnikih ugledne glasbene založbe Silver Blue Records in sklepa sanjske pogodbe. Rusinja, ki se je pred skoraj tremi desetletji preselila v ZDA v upanju na boljšo prihodnost, je po dolgi bolniški odsotnosti in zaradi vrtoglavih stroškov zdravljenja ostala brez strehe nad glavo, nad gladino se je držala le s svojim glasom.Petje 52-letneje očaralo marsikoga, a kljub temu ji ni prineslo več kakor drobiž za skromno malico. Za usodni preobrat je poskrbela losangeleška policija, poroča New York Post. Ta je namreč na svojem profilu na twitterju – tako je, tudi možje v modrem so v koraku s sodobno tehnologijo – objavila posnetek svetlolase gospe, ki z eno roko potiska natrpan voziček, v drugi nosi vreče, med čakanjem na podzemni vlak pa prepeva z angelskim glasom. Policisti so ob posnetku zapisali, da se je včasih preprosto treba le ustaviti in prisluhniti čudoviti melodiji, njihova objava pa je seveda spodbodla medije, da so se podali v lov za pojočo brezdomko.In so jo našli ter zapisali njeno pretresljivo zgodbo. Čez lužo je od 24. leta poučevala violino in klavir, a bolezen ji je vzela kariero in dom, ulica pa drago violino: glasbilo, vredno deset tisočakov, so ji namreč pred tremi leti ukradli. A zdaj si bo lahko privoščila novo. Njena zgodba se je dotaknila, glas pa navdušil producenta, nekdanjega nominiranca za grammyja, in je Rusinji ponudil izvedbo skladbe Paradise, ob tem pa še pogodbo z ugledno založbo. Oglasili so se tudi številni dobrotniki ter prek platforme GoFundMe za Emilijo zbrali že več kot 80.000 evrov, pa niti povabil na odre ji ne manjka.