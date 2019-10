Nekdanji porno zvezdnik dviguje prah: Meghan me je zapustila zaradi zadaha

Simon Rex je imel z Meghan en zmenek. FOTO: Steve Finn, Getty Images

Igralec in raper(45) je za tuje medije povedal, da je imel razmerje z vojvodinjo. Njuno razmerje je bilo kratko in neromantično. Po prvem zmenku ga je Meghan zapustila zaradi slabega zadaha, potem ko sta se ljubila v avtu po romantični večerji.»Odrinila me je. Bilo je zelo neprijetno. Omenila je zadah po česnu, jaz pa sem se samo smejal. Bila je zelo iskrena,« je povedal Simon. Ko jo je povabil na drugi zmenek, se je lepotica spretno izgovorila na zadah, čeprav Rex misli, da je odkrila njegovo pornografsko preteklost.Spoznala sta se na snemanju ene izmed serij. Igralec je povedal, da je vojvodinja zelo uglajena in lepo vzgojena. Za njo je našel same lepe besede.