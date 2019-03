Nekdanja misica umrla dan pred rojstnim dnevom

Nekdanja miss Teen Universeje umrla dan pred svojim 20. rojstnim dnevom zaradi srčnega infarkta med zimskimi počitnicami s svojo družino v tirolskem smučarskem središču Westendorf. Lotte, ki je krono najstniške misice osvojila leta 2017, je umrla v bolnišnici v Münchnu. Žalostno novico so na instagramu sporočili njeni starši: »Naš biser, naše vse, je umrl v sredo zvečer 6. marca ob 22.27. Neverjetno nadrealistično je, da naše predrage Lotte ni več z nami. Naša srca so resnično strta.«Za nizozemske medije so starši povedali, da je bila Lotte večer pred infarktom zunaj s prijatelji, a se je vrnila vesela in brez kakršnih koli pritožb glede zdravja. Ko naslednje jutro ni prišla na zajtrk, so jo starši našli v postelji v zelo slabem stanju. To se je še slabšalo in nenadoma jo je zadel infarkt. Mati jo je oživljala in hitro so jo odpeljali v bližnjo bolnišnico, kjer so jo dali v umetno komo. Zatem so jo prepeljali v München, tam pa so ji odpovedali organi.