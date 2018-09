Nedolžnost ji je ukradel s posilstvom

Š PADMA LAKSHMI/INSTAGRAM Stara je bila komaj 16 let in še devica, ko jo je posilil njen fant.

Š PADMA LAKSHMI/INSTAGRAM Kot sedemletno deklico jo je spolno napadel sorodnik. FOTOGRAFIJE: instagram

instagram Zloraba in posilstvo sta močno vplivala na njeno zmožnost zaupanja, predvsem moškim.

instagram Spregovorila je, da njena hči nikoli ne bi občutila strahu in sramu, ki ju je čutila sama.

2010.

se je lepotici rodila edinka Krishna Thea.

Spolnost in intimnost bi morali biti nekaj lepega. Ples dveh voljnih teles in zaljubljenih src, ki si z dotiki in poljubi dokažeta nežna čustva in jih še poglobita. A namesto kot telesne simfonije sesvojih prvih spolnih izkušenj spominja le z bolečino in sramom. Ne le da je njeno otroško nedolžnost in naivnost pri komaj sedmih letih izkoristil očimov sorodnik, tudi slabo desetletje pozneje je nedolžnost izgubila neprostovoljno in nevede.Iz spanca jo je pri 16 letih namreč vrgla neznosna bolečina med nogami, ko je odprla oči, pa je nad sabo zagledala svojega fanta, kako se zaganja vanjo. Četudi je vedel, da je še devica in da na ta korak še ni pripravljena. »Ko je bilo vsega konec, mi je dejal, da je mislil, da me bo manj bolelo, če bom med prvim odnosom spala.«Zaupanje v moške se ji je raztreščilo že pri rosnih sedmih letih. Ko se je neke noči zbudila z rokami očimovega sorodnika v svojih spodnjih hlačkah, je bilo namreč tudi njenemu otroškemu umu jasno, da to ni normalno. »Nato pa je mojo roko položil na svoj vzburjeni ud.« A če je mislila, da bo pri starših našla uteho, sta jo naučila druge lekcije, saj sta jo skoraj takoj, ko se jima je zaupala, posedla na letalo in jo poslala k starim staršem v Indijo. »Lekcija je bila – spregovori in izgnan boš.« In morebiti je tudi zato molčala, ko se ji je devet let pozneje vsilil 23-letni moški, s katerim se je dobivala nekaj mesecev.Štela jih je 16, živela v Los Angelesu in delala v trgovinici v nakupovalnem središču, ko je naletela na nekaj let starejšega, privlačnega, šarmantnega in sladkobesednega mladeniča. »Obiskoval me je na delovnem mestu, se z mano spogledoval. Začela sva se dobivati. Vedno, ko me je pobral doma, je malo pokramljal z mojo mamo, nikoli me domov ni pripeljal prepozno. In čeprav sva bila po nekaj mesecih do neke meje intimna, sem bila še vedno devica. Kar je vedel, kot tudi da nisem vedela, kdaj bom pripravljena na zadnji korak.«A ji je zaupanje po nekaj mesecih zmenkov, na novoletni večer, nato v trenutku poteptal. »Šla sva na nekaj zabav, pristala pa sva pri njem doma. Malo sva se pogovarjala, nato pa sem, utrujena, zaspala. Naslednje, česar se spominjam, je grozna bolečina med nogami, kot bi me kdo zabodel. Odprla sem oči in on je bil na meni. Zakričala sem, kaj dela, naj preneha, on pa je le odvrnil, da me bo bolelo le malo časa. A bolečina je bila neznosna, jokala sem. Ko je bilo vsega konec, je le dejal, da je pač mislil, da me bo manj bolelo, če bom spala. In me nato odpeljal domov.«Po začetnem šoku po posilstvu, ko je prišla domov, ni nikomur zinila niti besedice. Ne mami, ne prijateljem, ne policiji. »Šla sem spat, upajoč, da so to le grde sanje. Kmalu pa sem se začela počutiti, kot bi bila moja krivda, da me je posilil. Tedaj namreč še nismo poznali izraza posilstva na zmenku, zato sem bila prepričana, da bi me, če bi komu povedala, zasliševali, kaj sem sploh počela pri njem doma, čemu sem se videvala s starejšim moškim.«Hitro je še dodala, da tisti grozni večer ni bila ne pijana ne pomanjkljivo ali izzivalno oblečena. »Ta vprašanja najprej zastavijo žrtvam posilstva. A tudi če bi pila ali bila oblečena v oprijeto obleko, nič od tega ni pomembno. Dejstvo je le, da me je posilil.«Travmatični izkušnji sta jo zaznamovali, vplivali sta predvsem na Padmino zmožnost zaupanja. Ne le moškim, tudi družini in terapevtu, ki ga je dolga leta obiskovala. Čemu, pa je razkrila šele danes, 32 let po boleči izkušnji. »Šele zdaj, desetletja po posilstvu, vam govorim, kaj se mi je primerilo. Z razkritjem ne morem ničesar pridobiti, a želim in upam, da naše hčere nikoli ne bodo občutile sramu in strahu, ki sem ju čutila jaz. Da bodo naši sinovi vedeli, da ženska telesa niso namenjena za njihovo zabavo, in da žrtve zlorabe čutijo globoke in dolgotrajne posledice.«