Ne gre za posledico zlorabe drog, Robbie je srečal vesoljca

»Doživel sem pojav, ki ga ne znam razložiti. Videl sem bitje z drugega planeta naravnost nad mano. Lahko bi ga zadel s teniško žogico. In sploh nisem vzel nobenih prepovedanih snovi,« pove(44) v dokumentarcu Hunt The Skinwalker, piše britanski Sun. Pevec je za potrebe snemanja videospota obiskal ranču Navajo v Utahu, kjer sicer je potekalo veliko skrivnostnih dogodkov v povezavi z vesoljci.Že lastniki ranča so domnevno pobegnili leta 1996 po tem, ko so imeli bližnje srečanje tretje vrste z bitji velikimi približno dva metri. Po trditvah ameriških medijev, so bile tam videne vesoljske ladje, ljudje pa so doživeli različnih strašljivih dogodkov v povezavi z nezemljani. No, Robbie je dobesedno obseden z vesoljci že 10 let, po njegovih besedah pa te izkušnje menda nimajo nobene povezave z drogami, ki jih je zlorabljal v preteklosti.»Iščemo paranormalno iglo v senu,« še pove pevec v dokumentarcu. Dodajmo še, da je