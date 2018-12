Natalie ocenila, kateri se bolje poljublja

Natalie Portman v Avstraliji 1. decembra FOTO: Guliver/getty Images

37 let ima ameriško-izraelska igralka Natalie Portman.

V postelji z Ashtonom

je najverjetneje edina oseba, ki lahko trdi, da se je poljubljala z obema zakoncema −in. To pomeni, da lahko oceni, kateri je boljši v poljubljanju. V torek so jo povprašali o tem, ko se je udeležila pogovorne oddaje Watch What Happens Live. Brez pomisleka je 37-letnica odgovorila: »Mila!« In nato dodala: »Mislim, to je pa res očitno.« Voditeljje opazil, da je z Ashtonom delala leta 2011, ko sta nastopala v filmu Gola zabava (No Strings Attached), leto poprej pa z Milo v filmu Črni labod (Black Swan). Takoj ko je omenil ta dva filma, je Natalie že vedela, kaj bo sledilo. Samo nasmehnila se je in rekla: »Oba sem poljubila.«Spregovorila je tudi o nenavadnem trenju z. »Do nje čutim le spoštovanje in naklonjenost.« Spomnimo se, da je Natalie nedavno javno izrazila začudenje, ko je videla fotografijo Jessice v bikiniju v članku izpred dveh desetletij, v katerem se hvali, da je še devica. Jessica se je na njeno začudenje odzvala zelo grenko, s trditvijo, da je lahko ženska seksi, v bikiniju in ponosna na svoje telo, ne da bi to bilo sinonim za spolne odnose. Natalie se je takoj opravičila in rekla, da je šlo za nesporazum in da je ni hotela sramotiti. Cohen pa je dodal, da bi bilo lepo, če bi znali vsi tako reševati spore.Portmanova je še razkrila, da je imela med študijem na Harvardu kar precej slavnih kolegov, med njimi je bil tudi zet. Ustanovitelj Facebookaje bil bruc, ko je bila Natalie že absolventka. »To pomeni, da sem doštudirala brez družabnih medijev. Imela sem veliko srečo.« Beseda je nanesla tudi na trilogijo Vojna zvezd, v kateri je igrala princeso Amidalo. Voditelj jo je prosil, naj jih našteje po priljubljenosti. Povedala je, da ima najraje tretji del, najmanj pa prvega. Prav tako je stopila v bran liku Jar Jar Binks, ki ga nekateri krivijo za slabši uspeh prvega dela Grozeča prikazen (The Phantom Menace). », ki je igral Jar Jarja, je moj zelo dobri prijatelj, je strašansko nadarjen in čudovit. Bila sem zelo jezna, ko so o njem govorili grde stvari.« O svojem možupa je povedala, da se je vanj zaljubila takoj, ko ga je zagledala. Da sta popoln par, je bila prepričana, ko ga je opazovala, kako parkira avtomobil, ki je bil očitno obrnjen v napačno smer.