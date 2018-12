Nasilna do partnerja in psička

instagram Menijo, da ima več osebnosti.

Če kdo komaj čaka, da se letošnje leto konča in se začne novo, kar v sebi nosi obljubo o novih začetkih, je to. Kajti čeprav so bila minula leta za nekdanjo lepotico televizijskih zaslonov težka, prepojena z bojem proti zasvojenosti, ki ji je kljub številnim obiskom rehabilitacijskih klinik ni uspelo premagati, morda še nikoli poprej ni doživela toliko udarcev kot letos.Duševni zlomi igralke so se vrstili kot po tekočem traku in še jim ni videti konca. »Če ne bo nehala piti, bo umrla. To je njena zadnja priložnost,« je povedal vir in dodal, da je blondinka zdaj že tretjič v le enem letu na kliniki za zdravljenje zasvojenosti.Ob lanskem novem letu je upala, da jo čaka nov začetek. Lanske božične praznike je namreč preživela na malibujski odvajalni kliniki, a tam svojih demonov očitno ni premagala. Zaradi obtožb o domačem nasilju nad partnerjemin upiranja aretaciji je marca namreč spet šla na odvajanje. Neuspešno, saj je poleti vnovič prišla navzkriž s predstavniki zakona, ti pa so jo namesto na hlajenje v pripor poslali na nujno psihiatrično oceno, po čemer je za tri mesece zamenjala stene domačega doma za sobo odvajalne klinike, od koder je v boljšem stanju odkorakala oktobra, tik pred 21. rojstnim dnem hčerke»Zdaj živi precej umirjeno in odmaknjeno od medijske pozornosti,« se je takrat razvedelo, zato so njeni najbližji mislil, da se je izbezala iz najhujšega. A slab mesec miru je bil le zatišje pred nevihto, ki se je spet razbesnela v izteku novembra. Takrat se je med Chrisom in Heather, ki očitno ne zna nadzirati svojega besa, vnovič vnel srdit prepir, zaradi česar so jo na vnovično psihiatrično oceno strpali na kliniko za duševne bolezni, od koder jo je psihiater poslal na zdravljenje zasvojenosti. Sprva le za dva tedna, a kaj hitro je spoznal, da ji tako kratko obdobje nikakor ne bo zadoščalo, in ji je zdravljenje zdaj podaljšal za nedoločen čas.Ni skrivnost, da so ji nadzor nad življenjem že pred časom iz rok izpulili alkohol in tablete na recept. A vse več njenih bližnjih je prepričanih, da ni le zasvojenost tista, ki bi jo lahko pognala v prezgodnji grob, temveč da se bori tudi z duševno boleznijo, zaradi katere ni nevarna le sebi, temveč tudi drugim. »Grozi s samomorom, a še bolj jih skrbi, da bo ubila koga drugega.«Znaki njene nestabilnosti so menda že kričeče vidni, tudi če odmislimo nasilne izbruhe nad ljubimcem in njenim psičkom. »Z njo je precej huje, kot kdo misli in ve.« Od tega, da kopiči nove obleke priznanih znamk, kar bi jo lahko spravilo na kant, do tega, da ji je osebna higiena postala španska vas. »Doma se ji nabirajo škatle in škatle novih oblačil in čevljev, vse nenošeno, neodpakirano, še vedno z etiketami. Vredno na tisoče evrov,« izdaja vir.»Prha se skoraj nikoli več, saj je prepričana, da jo je nekdanja služabnica zastrupljala tako, da ji je v šampon in milo dodajala strup. Obraz pa si nenehno drgne z dezinfekcijskimi robčki, saj misli, da ji je zaradi let pred kamerami pod kožo ostalo lepilo.« A kot je noro njeno vedenje, takšna je tudi njena govorica, saj naj bi včasih govorila s čudnimi, že srhljivimi glasovi. »In kakšne zlobne stvari tedaj govori! Postajajo le bolj nore in nore.« Mnogi že menijo, da ima več osebnosti.