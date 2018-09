Najemnine nista plačala, hišo sta še razdejala

guliver/cover images Mary J. Blige in Martin Isaacs sta zakon uradno končala letos poleti.

Junija sta bila prepričana, da sta epilogu njune zgodbe pritisnila še zadnjo piko. S podpisom na ločitvenih listinah stainnamreč tudi uradno končala 13 let zakona, prepričana, da bo zdaj vsak začel pisati svoje novo poglavje. A bosta zdaj morala očitno spisati še eno skupno, in to prav nič lepo.Najeto losangeleško vilo, kjer sta preživela zadnje leto skupnega življenja, sta namreč zapustila v razsulu, za nameček pa zadnje tri mesece nista poravnala najemnine. Zato ju lastnik prestižne nepremičnine toži na sodišču.Maja 2015 sta postala stanovalca mondenega Beverly Hillsa. Tedaj sta se za 21.600 evrov najemnine na mesec preselila v vilo, plačala sta tudi 43 tisočakov varnostnega pologa. Očitno jima je bilo tam všeč, saj sta leto pozneje najemno pogodbo podaljšala, kljub zvišani najemnini za več kot tisočaka. A če sta si zakonca obetala, da bosta tu nadaljevala svojo družinsko idilo, sta se močno uštela.Že julija tega leta sta razkrila, da je njune ljubezni konec, mesec pozneje pa sta meni nič, tebi nič spakirala in za sabo pustila prazno vilo. Brez preklica pogodbe in ne da bi plačala najemnino do novembra, ko jima je že precej razjarjeni lastnik izstavil račun za dobrih 72 tisočakov. Poravnati bi ga morala v treh dneh.Takrat se je še zdelo, da bodo našli skupni jezik. Že odtujena zakonca sta se z lastnikom namreč dogovorila, da mu pustita varnostni polog in doplačata razliko 23.000 evrov. No, ko si je lastnik temeljito ogledal vilo, pa se je zapletlo. Luknje v stenah, polomljena garažna vrata, pokvarjeni grelnik vode, klimatska naprava in zamrzovalna skrinja: skupno za najmanj 14 tisočakov škode je pridelal zvezdniški parček. Da je bila čaša polna, je z glasbenico neznano kam izginila tudi dobrih 26.000 evrov vredna avdio-videooprema.Z dobitnico grammyja se lastnik ni mogel dogovoriti, zato jo zdaj terja na sodišču. V sodnih spisih je jasno in glasno dejal, da mu zvezdnica in njen zdaj že bivši mož dolgujeta dobrih 50 tisočakov zaradi škode in neplačane najemnine, temu pa naj prištejeta še zamudne obresti.