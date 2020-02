Nadaljevanje ganljive zgodbe P. S. Ljubim te

Zgodba o ljubezni

Film je bil velikanski finančni uspeh.

7 let pozneje se dogaja knjižno (in filmsko) nadaljevanje.

Knjižno nadaljevanje uspešnice P. S. Ljubim te je prišlo na knjižne police minuli september.

Ko je leta 2007 na velika platna prišla filmska različica ljubezenske zgodbe P. S. Ljubim te, verjetno ni bilo ženskega očesa, ki bi ostalo suho, pa tudi prenekateri moški je skrivaj gotovo potočil kakšno solzico. Zgodba o vdovi Holly, ki ji poskuša pokojni mož iz groba pomagati prebroditi srčno bolečino ob izgubi in jo spodbuditi, da ljubezni sčasoma nameni še eno priložnost, se je dotaknila vsakogar, ki je bodisi videl film bodisi prebral roman. Zdaj pa lahko vnovič pripravimo robčke, kajti čeprav je nadaljevanje zgodbe pisateljicekomaj jeseni prišlo na knjižne police, je produkcijska hiša Alcon Entertainment že odkupila pravice, pripravljena, da Hollyjino življenje sedem let po smrti njenega moža oživi tudi na filmskem platnu.Holly in Gerry sta živela ljubezensko pravljico, dokler mednju ne poseže kruta usoda, neozdravljiva bolezen, ki njega pošlje v prezgodnji grob, njo pa oropa življenjske volje. A on je še pred smrtjo spisal 10 pisem, vsako z drugačnim sporočilom, ki jih začne ona prejemati po njegovi smrti. V vsakem ji naloži drugo nalogo, pismo vselej konča s P. S. Ljubim te. To je zgodba o ljubezni, izgubi in upanju, ki je v knjižni obliki zaživela leta 2004 in postala prodajna uspešnica, velikanski uspeh pa je nato doživela tudi v filmski priredbi, saj je ob precej pičlem proračunu, 27 milijonov evrov, v blagajne prinesla kar 142 milijonov. Deloma vsekakor zaradi ganljive zgodbe, deloma pa zaradi briljantne igralske zasedbe, dvakratne oskarjevkein zapeljivegaNadaljevanje zgodbe je postavljeno v čas po Gerryjevi smrti, sedem let pozneje, ko je Holly uspelo zadihati in umirjeno nadaljevati življenje. Dokler svoje zgodbe na sestrino željo ne pove v podcastu, zaradi česar se začnejo nanjo obračati ljudje z eno skupno točko – vsi so neozdravljivo bolni in želijo bolečino ob skorajšnji smrti olajšati ljubljenim, ki jih bodo pustili strte na tem svetu. S tem se Holly odprejo stare rane.Ljubitelji ljubezenskih filmov bodo torej vnovič prišli na svoj račun, a vprašanje ostaja, ali bo naslovno vlogo Holly spet prevzela Swankova.