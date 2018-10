Na razkošni poroki svatom vzeli mobilnike

Princesa Ameera Al Taweel velja za eno najlepših žensk na svetu. FOTO: Guliver/getty Images

Dva dni po poroki je iz hotela izginilo za milijon evrov nakita, domnevno princesinega.

Ena najlepših žensk na svetu, vsekakor pa med članicami kraljevih družin, savdska princesase je na razkošni slovesnosti v francoskem dvorcu poročila z rojakom in milijarderjem, njegovo premoženje ocenjujejo na vrtoglavih 35 milijard evrov.Poroka je potekala v strogi tajnosti, svati so morali pred vstopom v dvorec podpisati izjavo o molčečnosti, prav tako ni bilo dovoljeno fotografiranje. Pravzaprav so jim mobilnike in fotoaparate kar zasegli. Kljub temu se je razvedelo, da je 34-letna lepotica dahnila usodni da v baročnem dvorcu Vaux-le-Vicomte, približno 15 kilometrov iz Pariza, med gosti pa je bila sama, ki je na družabnem omrežju objavila nekaj fotografij in sporočila, da je v Franciji zaradi poroke dobre prijateljice.A veseli dogodek je pretresla spektakularna tatvina. Le dva dni po poroki so pariški policisti namreč dobili obvestilo, da je iz ene od sob prestižnega hotela izginilo za slab milijon nakita in draguljev. Ženska, ki je tatvino prijavila, naj bi bila savdska princesa, mnogi menijo, da prav nevesta. Dragulji sicer niso bili v sefu sobe, na vratih prav tako menda ni bilo znakov vloma, policisti pa zadevo še preiskujejo.To je bila že druga poroka za princeso Ameero. Ko je štela komaj 18 let, je večno zvestobo obljubila bajno bogatemu savdskemu princu, ki je kar 28 let starejši od nje. Par se je pet let pozneje sporazumno razšel, otrok pa nista imela. V tokratnem zakonu pa bodo otroci menda na prvem mestu, saj si mladoporočenca zelo želita naraščaja.