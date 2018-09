Na račun Meghan Markle odlično služita

Christine Ross je bila navdušena nad Amandinim prvim blogom. FOTO: Web

Amanda Dishaw ni vedela veliko o modi, preden je začela sodelovati pri blogu. FOTO: Web

Mnogi z zanimanjem spremljajo vsak korak, ki ga naredi, sploh ženske so tiste, ki si želijo biti obveščene o tem, kaj je nosila za katero od priložnosti in kje bi kos, vsaj podobnega, lahko dobile tudi same. In dve ženski sta v zanimanju, ki spremlja vojvodinjo Susseško, zaznali odlično poslovno priložnost. Začelo se je sicer zgolj kot zabavni prostočasni projekt dveh gospodinj,in, Meghaninih oboževalk, preraslo pa v pravi posel.Ženski, ki živita na tisoče kilometrov vsaksebi, sta začeli pozorno spremljati vse, kar da vojvodinja nase, ne le oblačil in čevljev, njuno ostro modno oko opazi tudi nakit, pasove in druge dodatke, nato pa izbrskata oblikovalca ter podatke, kje se kos lahko kupi, koliko stane in preostale informacije, ki bi njune bralke utegnile zanimati. Pri tem sta celo tako zelo uspešni, da se nanju pogosto obračajo uredniki modnih revij, ki želijo poustvariti Meghanin slog. Njun blog se primerno imenuje Meghan's Mirror (Meghanino ogledalo), ženski pa nista novinki na blogerskem področju. Enaintridesetletna Kanadčanka Amanda je nekoč pisala izjemno uspešen blog Kaj bi naredila Kate, središče katerega je bila vojvodinja Cambriška. Vse skupaj se je začelo leta 2012, ko je bila na porodniškem dopustu in je iskala nekaj, s čimer bi si popestrila dneve. »Na porodniški se mi je mešalo, potrebovala sem miselni izziv, nekaj, kar bi lahko počela od doma, in nekega dne sem se zalotila, ko sem pomislila, kaj binaredila na mojem mestu. Oblekla bi se in odšla iz hiše ter nekaj naredila, da bi se počutila bolje,« je dejala Amanda in pomislila, da se najverjetneje veliko žensk po svetu sprašuje enako. Zaradi tega bloga je spoznala Američanko Christino, ki po končani diplomi ni povsem dobro vedela, kaj bi sama s sabo.»Prebrala sem Amandino pisanje, zelo mi je bilo všeč. Navezala sem stik z njo prek družabnega omrežja in hitro sva ugotovil, da bi lahko z nekoliko drugačnim pristopom tudi kaj zaslužili,« pravi 26-letnica in dodaja, da bloganje in iskanje Meghaninih oblačil ni lahko delo. »To ni nekaj, kar bi lahko počela poleg službe, vsaj ne dobro. Vseskozi je treba biti v pogonu, ne smeva zamuditi nobenega njenega pojavljanja v javnosti. Nato je treba opravo secirati in ugotoviti, kdo je naredil kateri kos,« opisuje Američanka, ki priznava, da si ni upala sanjati, da bo njuno pisanje kdaj tako zelo uspešno.