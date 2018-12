Na poroki igrali kriket

instagram Predporočni obred

afp Nevesta je zažarela v barvah.

instagram Skozi pesem in ples sta družini povedali svojo zgodbo.

Zaljubljenca sta do obrednega poročnega prostora prijahala na slonu.

73 dni za obleko

Za vsak obred si je nadela drugo oblačilo, a morda najbolj dih jemajoča je bila obleka, v kateri se je poročila v drugo s hindujsko ceremonijo. Barvasto obleko s cvetličnimi in spiralnimi motivi, v celoti ročno pošito in okrašeno s kristalčki swarovski, bisernimi opilki ter kristalnimi biserčki, so pridne roke izdelovale dolgih 1826 ur.

Zaljubila sta pred slabim letom, maja, in skoraj ves čas viharne ljubezni že slavita čarobna čustva, ki so ju povsem prevzela. Po le dveh mesecih ljubimkanja sta sein desetletje starejša lepoticanamreč zaročila, poleti sta namero, da se skupaj postarata, potrdila z obredom roka, enim najpomembnejših indijskih predporočnih običajev, med katerim sta se spoznali njuni družini, golobčka pa sta s serijo obredov drug drugega označila za svojega.Zdaj pa je skoraj polletno obdobje poročnih predpriprav doživelo vrhunec s tridnevnim slavjem, s katerim sta Priyanka in Nick simbolno postala eno, v celoto pa so se prepletle tudi njegove krščanske in njene indijske korenine.Minule mesece sta posvetila načrtovanju svojega najpomembnejšega dne. »Združili sta se družini različnih kulturnih in verskih ozadij in pri načrtovanju poroke sva upoštevala prav to,« je dejala žareča nevesta, ki je že od začetka vedela, da se s poroko želi pokloniti svojim indijskim koreninam, kot ji je bilo v enaki meri pomembno, da se s ceremonijo prikloni tudi Nickovemu krščanskemu odraščanju.»Zato sta spojila oboje.« Kar pa bi znalo marsikateremu izmed okoli 200 svatov povzročati preglavice, da je vsak ob darilni vrečki, polni indijskih priboljškov in s parom čevljev, dobil tudi dvodelno informacijsko zloženko Indijska poroka za telebane – v prvem delu, še najbolj podobnem knjižici, so gostje izvedeli vse o prihajajočih obredih, povezanih s tradicionalno indijsko poroko, v drugem pa tridnevni urnik zabav in obredov.V indijskem Džodpuru, kjer kraljuje ena najlepših indijskih palač, se je zbrala približno 200-glava množica njunih najbližjih in prijateljev, tudi igralske zvezdein. In slavje v žarečih oranžni, roza in vijolični barvi se je lahko začelo! V tradicionalnem indijskem duhu so že v petek s posebno pasto iz kurkume porisali roke in stopala ženina in neveste, kar naj bi od njiju odvrnilo zle sle.Naslednji dan, v soboto, je golobčka v krščanskem obredu poročil ženinov oče, pastor, in ker Indije brez kriketa skoraj ni, sta novopovezani družini vez potrdili še s tekmovalno igro kriketa, medtem ko je bil večer v znamenju glasbe, petja in plesa, tradicionalne indijske predporočne zabave sangit, ki bi zunanjega opazovalca še najbolj spomnila na bollywoodski muzikal.Tedaj sta oder namreč zavzeli družini zaljubljencev ter skozi pesem in ples povedali zgodbo družinske zgodovine, Priyanka pa je skozi glasbo in gib razgalila svojo ljubezensko zgodbo z Nickom. Vsi, seveda, z nekaj pomoči, saj je koreografije pripravil kar bollywoodski koreograf, s katerim je Priyanka leta 2006 sodelovala pri filmu Don. »Začelo se je kot zagrizeno plesno-pevsko tekmovanje dveh družin in se končalo kot slavospev ljubezni.«Sobotno noč so morda preplesali, a pred njimi je bilo še sklepno nedeljsko dejanje, hindujski poročni obred. Nick, oblečen v svečana indijska oblačila s turbanom na glavi, je do neveste prišel na močno okrašenem konju. Sestopil. Nato pa sta golobčka zajahala pobarvanega slona, na njem obkrožila palačo in v tako kraljevskem prihodu prispela do glavnega poročnega prostora.Najverjetneje do začasnega templja z oltarjem mandap, sredi katerega si v Indiji ženin in nevesta tradicionalno izrečeta usodni da. Najverjetneje, ker sta se vzela v tradicionalnem hindujskem obredu, česar pa fotke ne morejo potrditi, saj so bili mobilni telefoni (in fotoaparati) tam in tedaj strogo prepovedni. Še več, svatje so morali vse tri dni imeti pri sebi posebno prepustnico, da so sploh lahko skakali od enega slavja do drugega.Še poslednji korak sta zdaj sveže poročena Priyanka in Nick naredila v nedeljo, izmenjavi poročnih zaobljub pa je, seveda, sledila velikanska zabava s plesom in glasbo. Delčku veselja je bilo priča vse mesto, saj se je nebo nad palačo razsvetlilo v spektakularnem ognjemetu.