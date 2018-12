Na kraljičin ukaz za božič zakopali bojno sekiro

REUTERS Kate je izdal nasmešek, ki ni bil tako popoln kot običajno.

Britanska kraljica želi, da so prazniki čas za družino, in takrat se morajo vsi razumeti ali pa se vsaj pretvarjati.

Vojvodinji Cambriška in Susseška se menda že nekaj časa ne razumeta najbolje, tudi njuna moža, bratain, naj ne bi bila v najboljših odnosih. Mnogi domnevajo, da so ohlajeni odnosi med četverico tudi razlog, da sta Susseška za svojo rezidenco namesto Windsorja izbrala Sandrigham, a četverica je vsaj za praznike zakopala bojno sekiro in si za obisk božične maše nadela nasmeške. To naj bi bil kraljičin ukaz, ki želi, da so prazniki čas za družino, in takrat se morajo vsi razumeti ali pa se vsaj pretvarjati. In vojvodinji sta ukaz kakopak vzeli resno.Na poti proti cerkvi, kjer je kraljeve spremljala četica paparacev in oboževalcev, sta bili videti kot najboljši prijateljici, veselo sta klepetali in se smehljali, kot menijo strokovnjaki telesne govorice, sta se menda celo nekoliko preveč trudili, da bi bilo videti, da je med njima vse v najlepšem redu. "Uporabili sta vse geste, ki jih ob uradnih obiskih poznajo politiki," je dejalain pojasnila: "Obe sta ob prihodu v cerkev nekoliko pretirano gestikulirali, kot bi želeli, da vsi vidijo, da sta zatopljeni v pogovor, želeli sta, da to ujamejo tudi fotografi. Na videoposnetku je videti tudi, kako podobne so njune geste. Ko je ena dvignila levo roko, jo je tudi druga. Na ta način, s kopiranjem gest in obrazne mimike, želijo ljudje izraziti naklonjenost do sogovornika.izda njen nasmešek. Vajeni smo, da si na dogodkih nadene popoln nasmešek, tokrat pa so njene ustnice zelo trde in nesproščene, vidi se, da nasmešek ni pristen." Jamesova pa je opazila tudi, da sta bila princa veliko bolj zadržana in si za javnost nista želela nadeti maske. "Med bratoma je čutiti hlad. Nista se veliko smejala, na večini posnetkov zreta vsak v svojo smer in več kot očitno je, da med njima ni vse, kot bi moralo biti," je dejala.