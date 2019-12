Na dvoru pričakujejo naraščaj

Prvi otrok Guillauma in Stephanie naj bi se rodil maja.

Guillaume, najstarejši sin luksemburškega velikega vojvode, ki bo nekoč to postal tudi sam, pričakuje prvega otroka. Z ženo, grofico, s katero sta si večno zvestobo obljubila leta 2012, sta veselo novico javno sporočila konec prejšnjega tedna oziroma je to sporočil tiskovni predstavnik luksemburške palače.»Njuni kraljevi visokosti veliki vojvoda in vojvodinja sta neskončno srečna, da lahko sporočita, da njun sin in njegova žena pričakujeta prvega otroka. Rodil naj bi se maja. Poleg velikega vojvode in vojvodinje ter njune družine je novica razveselila grofičino družino in z največjim veseljem jo delijo tudi z vami,« so zapisali v izjavi ter ob tej priložnosti javnost razveselili z novimi fotografijami para, ki so jih objavili na uradni spletni strani palače. Oče bodoče mame, grof, je žal umrl, preden bi se lahko razveselil novice o naraščaju. Januarja ga je izdalo zdravje, star je bil 96 let. Otrok Stephanie in Guillama bo drugi v vrsti za luksemburški prestol, takoj za očetom. Ta se je novice, da bo postal oče, razveselil prav okrog 38. rojstnega dne, ki ga je praznoval 11. novembra.Sicer pa je Guillame, kot je za člane kraljevih družin po svetu običajno, pokrovitelj mnogih organizacij, med njimi denimo luksemburške kolesarske federacije, združenja hostlov, nacionalnega združenja žrtev prometnih nesreč, mladinskega orkestra Evropske unije pa tudi združenja luksemburških specialnih olimpijcev. Njegova žena, februarja bo dopolnila 36 let, s katero sta si sicer v daljnem sorodstvu, saj imata skupnega prednika, petega vojvodo Arenberškega, ima polegslužbe veliko manj kraljevih zadolžitev, a pogosto na sprejemih in večerjah ter drugih dogodkih spremlja moža. Poleg skupnega prednika sta njuni družini povezani še na mnogo drugih načinov. Stephaniejin pokojni oče je bil bratranec, belgijskega plemiča, ki se je poročil s princeso, Guillamovo prateto. Njun sin princje večno zvestobo obljubil Stephaniejini nečakinji v drugem kolenu, prav tako je bil Philippe de Lannoy bratranec princese, ki se je poročila z avstrijskim nadvojvodo, Stephaniejinim bratrancem v drugem kolenu.