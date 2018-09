Moški leta je princ Charles

Š JUSTIN GOFF/GOFFPHOTOS.COM Kylie je na dogodku še uradno pokazala novega fanta.

GRANT POLLARD/INVISION/AP Rita Ora ni prejela nobene nagrade, a se je zaradi drzne obleke o njej veliko govorilo. FOTO: AP

GRANT POLLARD/INVISION/AP Rose McGowan je prva ženska, ki je kdaj prejela GQ-jevo nagrado za navdih. FOTO: AP

GRANT POLLARD/INVISION/AP Donatella Versace je modna oblikovalka leta. FOTO: AP

400

dobrodelnih organizacij podpira valižanski princ.

Š TONY CLARK / SPLASHNEWS.COM Naomi Campbell je prejela nagrado za modno ikono, pa vendar se je njena obleka zdela nekoliko preozka.

V Londonski galeriji Tate se je odvrtela 21. podelitev prestižnih nagrad man of the year (moški leta). Ljudem, ki spreminjajo svet na različnih področjih, v športu, modi in kulturi, jih podeljuje moška revija GQ.Najbolj prestižno nagrado večera, nagrado za življenjsko delo na področju dobrodelnosti, je prejel član kraljeve družine, princ. Zbranih pa ni navdušil samo z dobrodelnimi dosežki (je pokrovitelj kar 400 dobrodelnih organizacij, ki na leto zberejo več kot 166 milijonov evrov!), ampak tudi z zabavnim nastopom, v katerem si je privoščil šalo na svoj račun. »Mislil sem, da gre za modno prireditev. Prepričan sem bil, da gre za pomoto,« je 69-letnik spravil v smeh nabito polno dvorano, v kateri se je trlo zvezdnikov.Poleg princa je nagrado prejela še vrsta znanih obrazov, med njimi, ki je dobil posebno nagrado urednika. Za pisatelja leta so na dogodku razglasili, avtorja kontroverzne, v hipu razprodane uspešnice Ogenj, ki razgalja zakulisje prihodav Belo hišo. GQ je izbral tudi politika leta: to je postal 46-letni britanski poslanecŠportnik leta je postal nogometaš, najboljši igralec na letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu, ki je bilo za Anglijo vse prej kot zmagovito. Nagrado moški z najboljšim slogom Hugo Boss je prejel kantavtorČeprav GQ nagrade podeljuje tako ženskam kot moškim, se je letos prvič zgodilo, da je ženska prejela nagrado za navdih. Ta je šla v roke igralki, ki je glasno spregovorila o zlorabah filmskega mogotcain s svojim zgledom k razkrinkavanju zlorab navdihnila še številne druge znane in manj znane ženske.Nagrado za televizijsko igralko je prejela glavna zvezda serije Deklina zgodba, za modno ikono pa so razglasili manekenko. Modna oblikovalka leta je po izboru revije GQPevkani prejela nobene nagrade, a je bila na rdeči preprogi še kako opažena. Britanski mediji so bili polni pohval o njeni drzni lesketajoči se obleki, ki je razkrivala čipkast pašček za nogavice in še marsikaj drugega.Poznavalci zvezdniške družabne scene so bili navdušeni tudi nad prihodom pevke. Miniaturna Avstralka, ki je letos praznovala 50. rojstni dan, je tokrat prvič uradno pokazala moškega, po zaslugi katerega zadnje čase kar žari, 43-letnega kreativnega direktorja. Pred tem se parček ni še nikoli pojavil skupaj na rdeči preprogi.