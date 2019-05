Missy in Justin sta dobila častna doktorata

Za spot ni bila dovolj lepa

guliver/GETTY IMAGES Missy ni nikoli odnehala.

guliver/cover images Glasbenim nagradam je Alex zdaj dodal še častni doktorat.

instagram Justin je zdaj spoznal, da nobene sanje niso prevelike ali nemogoče.

Timberlake zbira grammyje

twitter Pomemben dogodek so morali ovekovečiti s selfiejem.

294

grammyjev so že osvojili študentje Berkleeja.

Letošnje leto, četudi ni prišlo še niti do polovice, je vsekakor leto. Že čez nekaj tednov se bo v glasbeno zgodovino vpisala kot prva izvajalka hip hopa, katere ime se bo zableščalo v dvorani slavnih tekstopiscev, zdaj pa je komaj zadrževala solze ganjenosti, ko ji je glasbena univerza Berklee v Bostonu zaradi njenega glasbenega doprinosa podelila častni doktorat.Postala je del nadvse elitne skupinice. Prestižna glasbena šola, med zidovi katere so se kalili prenekateri glasbeni veljaki – o tem priča tudi, da so njeni nekdanji učenci doslej pobrali kar 294 grammyjev, 95 latino grammyjev ter celo pet oskarjev –, od 1971. namreč podeljuje častne doktorate izjemnim osebam, ki so s svojo glasbo tako ali drugače zaznamovali svet., če omenimo le nekatere, in zdaj tudi Missy Elliott, prva, ki se ji je med to glasbeno smetano uspelo prebiti z glasbenim žanrom hip hopa. »Imeli boste vzpone in padce, o tem bodite prepričani, na to se pripravite, a nikoli ne odnehajte! Nikoli namreč ni prepozno. Ljudje vam bodo morda govorili, da ste prestari, da je prepozno, a ne vrzite puške v koruzo. Ni prepozno! Preveč ste že dosegli, da bi zdaj odnehali,« je ob sprejemu častnega doktorata s solznimi očmi nagovorila študente in se spomnila lastne dokaj turbulentne poti, na kateri je vsaj enkrat, a raje večkrat, prišla do točke, ko bi čez vse najraje naredila križ.Denimo tedaj, ko je prvič snemala, spočetka navdušena, a je nato, ko je videla spremljujoči video, doživela ledeno mrzel tuš. Glas je namreč bil njen, a je prihajal iz ust lepšega in vitkejšega dekleta. »Tedaj je bilo prvič, da sem se zavedela, da morda nisem dovolj čedna, vsaj konvencionalno ne, da bi mi lahko uspelo. To spoznanje mi je vzelo precej poguma.«A je vseeno vztrajala, kar se ji je na dolgi rok obrestovalo. Svetovno glasbeno krajino namreč sooblikuje že tri desetletja, prodala je več kot 30 milijonov plošč in kar petkrat za svoje delo prejela laskavega grammyja. Zdaj, s častnim doktoratom, pa je to še češnja na vrhu torte, ki si jo je zaslužila, ker »premika glasbene, stilske in vizualne meje ter razbija stereotipe«, so prepričani na Berkleeju.Elliottova ni edina, ki je letos zaradi dosežkov in vpliva v glasbi postala častna doktorica. Z nazivom doktorja se odslej ponaša tudi 10-kratni prejemnik grammyja. Ki je zdaj, zaradi doktorata v rokah, prepričan, da nobene sanje niso prevelike ali nemogoče.»Ne odnehajte, podite se za svojimi sanjami in jih lovite. Samo mene si vzemite za zgled. Postal sem doktor!« Še tretji, ki ga je prestižna šola tako počastila, pa je skladatelj in gonilna sila več uspešnih broadwayskih muzikalov, lastnik štirih grammyjev in treh tonyjev.»Preč od navdušenja, da so me dali vkup z vsemi drugimi legendami!« je čivknil Alex ter dodal, da je čast zanj še toliko večja in bolj pomenska, ker je bivši študent te šole, na kateri je diplomiral 1995.