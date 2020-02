Milijon evrov za eno objavo na instagramu

Športnik brez zadržkov s svetom deli tudi svojo zasebnost. FOTO: instagram

Med najvplivnejšimi

Na instagramu je Ronaldo prvi, nadvse priljubljen pa je tudi drugod v digitalnem svetu: znašel se je na seznamu 50 najvplivnejših na twitterju, in sicer v prvi deseterici z zvezdniki, kot so Taylor Swift, Katy Perry, Ellen DeGeneres in Kim Kardashian.

Družabna omrežja so danes tista, ki povedo, kdo je kdo na zemljevidu slavnih in kako visoko je na lestvici slave. In če je verjeti instagramu, potem na našem planetu ni večje zvezde od portugalskega nogometašaTo dejstvo najbolj vnetih sledilcev dogajanja v digitalnih sferah verjetno ni vrglo na zadnjice, saj je športnik že pred dvema letoma pometel z zvenečimi imeni zabavne industrije, ki so kraljevala instagramu, ter prehitel prejšnjo rekorderko. Zdaj pa ni le utrdil naziva kralja instagrama, temveč ga je dvignil na povsem novo raven. V zgodovino se je namreč zapisal kot prvi človek, ki je dosegel in presegel magično mejo 200 milijonov sledilcev.Podiranja rekordov v nogometu je vajen. Petkrat so ga izbrali za najboljšega igralca sveta, v športno zgodovino se je vpisal tudi kot najbolje plačani igralec, a čeprav bi Ronaldove (športne) lente in dosežke lahko naštevali skoraj v nedogled, je podobno začel premikati meje v digitalnem svetu. Čeprav sta mu slavo in bogastvo prinesla nogometno igrišče in žoga, je že zdavnaj presegel športne meje. Postal je blagovna znamka, tudi zato, ker je znal prepoznati vpliv in doseg družabnih omrežij. Dobro ve, česa si želijo sledilci: utrinkov iz zasebnosti svojih idolov, da jih vidijo tudi v luči (skoraj) običajnih ljudi z običajnimi življenji.Niso namreč le fotke z nogometnega igrišča in treningov tiste, s katerimi si Portugalec širi bazo sledilcev, ampak rade volje odstira tudi tančico s svoje zasebnosti, življenje z izbrankoin njunimi štirimi otroki. In očitno vsakemu njegovemu trenutku ljudje preradi sledijo, saj Ronaldove objave dobijo tudi po več milijonov všečkov. »Vau, 200 milijonov sledilcev! Hvala vsem in vsakemu posebej, da ste bili z menoj na tej poti!« je sporočil, ko je pred dnevi presegel 200 milijonov. Od tega je resda samo tri četrtine resničnih ljudi, preostalih 50 milijonov pa naj bi jih odpadlo na »sumljive instagram račune«, profile vplivnežev in masovnih sledilcev.Kakor koli, Ronaldo je kralj instagrama, kraljica s 173 milijoni sledilcev pa je mična pevka, na tretjem mestu je hollywoodski mišičnjaks tremi milijoni sledilcev manj od pevke. V deseterici tistih, ki najbolj pritegujejo pozornost ljudi, so še Selena Gomez,inDa ima največ sledilcev na instagramu, mu je vsekakor v čast. S tem je povezan tudi njegov drugi instagram rekord. Le objavljanje na instagramu mu je v minulem letu navrglo dobrih 44 milijonov evrov, kar je 13 milijonov več, kot si jih v enem letu pribrca z igro pri nogometnem klubu Juventus.»S toliko sledilci je njegov doseg neverjeten, zato so mu podjetja za objavo pripravljena plačati tudi slab milijon,« je razložila Ronaldovo gromozansko spletno tržno vrednost, direktorica marketinga pri podjetju Hopper HQ. S tem zneskom je daleč za seboj pustil drugega največjega instagram zaslužkarja in športnega tekmeca Messija, ki je zaradi objav na družabnem omrežju v žep pospravil okoli 21 milijonov evrov, sledi pa jima zvezdnica resničnostne televizije Kylie Jenner z dobrimi šestimi milijoni zaslužka manj. Med elitno peterico tistih, ki le zaradi prepoznavnosti služijo milijonske vsote, sta še ​in Selena Gomez.